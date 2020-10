Studenten van de KU Leuven kunnen vanaf vandaag een snelle covid-19-test ondergaan in de Universiteitshallen. De teststraat is een onderdeel van een eigen test- en tracingstrategie waarin bron- en clusteronderzoek centraal staat.

Het loopt niet lekker met het test- en tracingonderzoek in ons land. Brussel en Wallonië kampen met zware capaciteitsproblemen, maar ook in Vlaanderen kunnen testcentra, laboratoria en callcenters de galopperende besmettingscijfers niet bijbenen. Redenen genoeg voor minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) om microbioloog Herman Goossens van de UAntwerpen te belasten met het ontwikkelen van een nieuwe test-en tracingstrategie.

De KU Leuven wil daar niet op wachten. Voortaan kunnen studenten na reservatie voor een covid-19-test terecht in de Universiteitshallen in de Zeelstraat. Snelheid is primordiaal: het afnemen mag niet langer dan 15 minuten duren, het resultaat volgt binnen de 48 uur. Maar de Leuvense strategie, uitgewerkt door een team rond professor klinische bacteriologie en mycologie Emmanuel André, onderscheidt zich niet alleen door snelheid. In de bijbehorende contactopsporing, gefaciliteerd door een in eigen huis ontwikkelde app, staat bron- en clusteronderzoek centraal. Via gerichte vragen hoopt men greep te krijgen op de zogenaamde super-spreading events, waarover internationaal een consensus groeit dat die als motor van de pandemie fungeren. (Knack brengt deze week een dossier 'De jacht op de superverspreider'). Voor het uitvoeren van het test-en tracingprogramma werden masterstudenten geneeskunde opgeleid, onder meer met een stoomcursus over privacyregels.

