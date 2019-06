Kroniek van de week: over politieke pantomime, Di Rupo en De Wever, en de ramp Verhofstadt

Ewald Pironet Senior writer van Knack

Het ging de voorbije week over 'brokkelbruggen' in Vlaanderen, onvoldoende geld voor kinderbijslag in Wallonië, het schimmenspel bij de regeringsvormingen in Vlaanderen én Wallonië, Paul Magnette die een noodregering wil, en een 'regelrechte ramp' genaamd Guy Verhofstadt. Knack-redacteur Ewald Pironet blikt terug.

September 2018: een deel van het plafond in het Justitiepaleis kwam naar beneden. © belga