Het ging de voorbije week over bizarre regeringsonderhandeling in Wallonië en Vlaanderen, aangeschoten voorzitters, partijen op zoek naar hun bestaansreden, en wij allemaal die gaan mogen betalen als er in oktober geen regering is. Knack-redacteur Ewald Pironet blikt terug.

1. Broddelwerk van Vande Lanotte

'We zouden tegen oktober een regering moeten hebben die een begroting kan opstellen. Als er geen begroting wordt gemaakt, verslechtert die begroting. En dat gaan de burgers betalen.' Johan Vande Lanotte, informateur.

Informateurs Didier Reynders (MR) en Johan Vande Lanotte (SP.A) mogen zeker nog tot 1 juli het pad proberen te effenen om een federale regering te vormen. Op de persconferentie verklaarde Vande Lanotte dat hij hoopt op een regering tegen oktober, die dan een begroting kan opstellen, want 'als er geen begroting wordt gemaakt, verslechtert die begroting. En dat gaan de burgers betalen.'

Dat juist Vande Lanotte dit zegt, is stuitend, omdat hij minister van Begroting was tussen 1999 en 2005, tijdens de paars-groene regering-Verhofstadt I en gedeeltelijk de paarse regering-Verhofstadt II. Zijn rechterhand was toen trouwens huidig SP.A-voorzitter John Crombez. Het begrotingswerk van Vande Lanotte staat bekend als broddelwerk. Ondanks de goede conjunctuur en dalende rente werden er toen geen begrotingsoverschotten aangelegd, buffers voor slechtere tijden. Onder de verantwoordelijkheid van Vande Lanotte swingden de uitgaven de pan uit en werden overheidsgebouwen verkocht om de schijn hoog te kunnen houden dat onze publieke financiën onder controle waren - quod non.

Vande Lanotte is er in belangrijke mate verantwoordelijk voor dat onze overheidsfinanciën vandaag nog niet in orde zijn en daarvoor mogen alle burgers nu zwaar betalen.

Het grootste staaltje volksverlakkerij van Vande Lanotte als minister van Begroting was het Zilverfonds. Dat fonds zou gespekt worden met begrotingsoverschotten en dienen om de vergrijzingskosten op te vangen. Maar die begrotingsoverschotten kwamen er dus nooit en het Zilverfonds bleek een lege doos. Gevolg is wel dat we helemaal niet voorbereid zijn om die vergrijzingskosten nu op te vangen.

Het Rekenhof en de Hoge Raad voor Financiën zijn steeds zeer kritisch geweest voor het begrotingswerk van Vande Lanotte. Hij is er in belangrijke mate verantwoordelijk voor dat onze overheidsfinanciën vandaag nog niet in orde zijn, we geen buffers of spaarpotje hebben en daarvoor mogen alle burgers nu zwaar betalen. Diezelfde man dan horen zeggen dat als er tegen oktober geen begroting wordt gemaakt de burgers ervoor zullen betalen... Schaamteloos.

2. Ondertussen aan de federale onderhandelingstafel

'We zijn nog iets te vroeg na de verkiezingen. Er zijn veel partijen die moeilijke verkiezingen hebben gehad. Ze zitten nu nog in een defensieve reflex.' Johan Vande Lanotte, informateur.

De eerste stapjes richting federale regering gaan traag, zeer traag. Had iemand anders verwacht, na de verkiezingsuitslag? Wat alles nog extra moeilijk maakt, is dat zowat alle voorzitters aangeschoten wild zijn: Wouter Beke (CD&V), John Crombez (SP.A), Gwendolyn Rutten (Open VLD), Meyrem Almaci (Groen), Elio Di Rupo (PS) en Charles Michel (MR) staan allemaal onder druk in hun eigen partij. En zoals een N-VA'er het hier al verwoordde: 'Het is moeilijk om te onderhandelen met iemand die half aan de galg hangt.'

Alle 'traditionele' partijen zijn na de opdoffer die ze op 26 mei kregen op zoek naar een bestaansreden, zoals eerder deze week hier al uit de doeken werd gedaan. Al die partijen zitten in een existentiële crisis. Ook Groen, dat weliswaar won, maar toch zwaar teleurstelde.

Is er iemand bij de N-VA die de partij kan behoeden voor een nieuwe nederlaag bij de volgende verkiezingen?

De N-VA worstelt met een identiteitscrisis: ze verloor bijna 300.000 stemmen, terwijl het Vlaams Belang er meer dan 500.000 won. Ook voor de N-VA breken er cruciale tijden aan, want hoe verwerkt ze haar nederlaag? Hoe ziet ze haar eigen toekomst? Als rechts-populistische of als een rechts-conservatieve partij? Daarnaast komt de opvolging van Bart De Wever als partijvoorzitter er nu echt aan. Maar is er iemand bij de N-VA die de partij kan behoeden voor een nieuwe nederlaag bij de volgende verkiezingen? Ziet u iemand?

3. Ondertussen aan de Waalse onderhandelingstafel

'Op vraag van Ecolo gaan we proberen te werken aan een programma dat aan alle parlementsleden wordt voorgelegd' PS-voorzitter Elio Di Rupo.

PS-voorzitter Elio Di Rupo © BELGA

PS en Ecolo pogen samen een Waals regeerprogramma op te stellen, dat daarna aan andere Waals Parlementsleden zal worden voorgelegd. Dat doet denken aan de manier waarop vijf jaar geleden de Vlaamse regering werd gevormd: de N-VA en de CD&V onderhandelden over het regeerakkoord, de Open VLD mocht het daarna onderschrijven om in de Vlaamse regering te worden opgenomen.

Er is wel een belangrijk verschil: de N-VA en de CD&V haalden in 2014 samen 70 van de 124 en de 19 zetels van de Open VLD waren niet nodig om in het Vlaams Parlement een meerderheid te bereiken. De PS en Ecolo hebben samen 34 van de 75 zetels in het Waals Parlement, dus géén meerderheid. De PTB en de CDH zeggen dat ze voor de oppositie kiezen. De MR wil wel in de Waalse regering, maar de PS en Ecolo zien dat niet zitten want zij willen 'een zo progressief mogelijk project'. Daarom dat ze op zoek willen gaan naar 'andere Waals Parlementsleden' die hen zouden steunen, eventueel vanuit de oppositie. Het blijft een merkwaardige manier om een regering te vormen.

4 . Ondertussen aan de Vlaamse onderhandelingstafel

'De N-VA moet klare wijn schenken.' Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten

In Vlaanderen verloopt de regeringsvorming nog veel merkwaardiger dan in Wallonië. De N-VA spreekt nu al een paar weken met het Vlaams Belang en als we het mogen geloven gaat het over concrete teksten. Dat is uiterst curieus, omdat de N-VA en het Vlaams Belang samen 58 van de 124 zetels hebben in het Vlaams Parlement - dus geen meerderheid - en geen enkele andere partij met het Vlaams Belang in een Vlaamse regering wil stappen. Voor de duidelijkheid hebben de CD&V en de Open VLD dat de voorbije week nog eens herhaald, Groen en de SP.A hoefden dat zelfs niet meer te doen.

N-VA-voorzitter Bart De Wever © BELGA

Dat de leider van de onderhandeling op Vlaams niveau, Bart De Wever, toch zo lang investeert in onderhandelingen met het Vlaams Belang is dan ook verbazingwekkend. Het is steeds moeilijker te begrijpen waarom hij niet aan tafel gaat met partijen die wél samen een meerderheid kunnen vormen. De Vlaamse bevoegdheden zijn talrijk en Vlaanderen heeft er geen belang bij om het langer dan nodig zonder nieuwe, daadkrachtige regering te moeten stellen. De vorming van de Vlaamse regering is geen voorbeeld van goed bestuur.