'Voor dit akkoord hebben we water en vuur verzoend', zo zei Vlaams minister-president Jan Jambon in het Vlaams Parlement over het krokusakkoord dat zijn regering heeft bereikt. Oppositiepartij Groen reageert alvast afwijzend. De Boerenbond reageert nog feller. Voka is dan wel weer tevreden.

Vooral in het stikstofdossier was het een uitdaging om natuur, landbouw en industrie te verzoenen. Aan het stikstofakkoord hangt een prijskaartje van 3,6 miljard euro, maar het moet een 'gamechanger' worden waarmee Vlaanderen een vergunningenstop kan vermijden.

Na een nacht onderhandelen is de regering-Jambon erin geslaagd knopen door te hakken in twee heikele en aanslepende dossiers: het stikstofdossier en de bouwshift, ook bekend als de betonstop. Wat met Kerstmis niet lukte, lukte Jambon en co nu dus wél. Dat was ook nodig, want met name in het stikstofdossier stapelden de arresten zich op en loerde het doemscenario van een vergunningenstop (zoals in Nederland) om de hoek.

Vlaanderen moet dus dringend de uitstoot van stikstof en ammoniak afkomstig van de landbouw en de industrie verminderen om op die manier ook de schadelijke neerslag ervan in natuurgebieden te beperken. Tegen 2030 wil Vlaanderen het teveel aan stikstof in beschermde natuurgebieden met de helft verminderen. Dat is de ambitie.

Om die ambitie te realiseren, trekt Vlaanderen tot 2030 3,6 miljard euro uit, waarvan 2,3 miljard euro aan nieuwe middelen. Die middelen gaan deels naar compensaties voor landbouwers en deels naar natuurherstel.

Voor de landbouw houdt het akkoord onder meer in dat een 40-tal 'rode' bedrijven die bijzonder veel stikstof uitstoten - de zogenaamde 'piekbelasters' - tegen 2025 moeten sluiten. Zij krijgen daar wel een vergoeding voor. Daarnaast krijgen zowat 120 'donkeroranje' veeteeltbedrijven de kans om vrijwillig te stoppen tegen 2026.

Andere varkens- en pluimveebedrijven die dieren houden in stallen zonder ammoniak-emissiearm systeem 'moeten op stalniveau een reductie van 60 procent stikstof realiseren tegen 2030', zegt Jambon. ' We streven naar een afbouw van de varkensstapel met 30 procent tegen 2030', klinkt het.

Voor nieuwe vergunningen houdt de regering vast aan de strengere stikstofnormen die vorig jaar werden ingevoerd na het veelbesproken stikstofarrest over de kippenstal in Kortessem. Concreet blijft de drempel voor ammoniakuitstoot (veeteelt en mestverwerking) op 0,025 procent en voor NOx (industrie en transport) op 1 procent. 'De huidige ministeriële instructie blijft van kracht tot na het openbaar onderzoek en al het regelgevend werk', legt Jambon uit.

Naast de compensaties voor boeren, gaat er ook geld naar natuurherstel en natuurinrichting, meer bepaald op de Kalmthoutse Heide, De Maten, de Mechelse Heide en de Voerstreek. Voor het Turnhouts Vennegebied, waar de problemen het grootst zijn, zal gewezen Boerenbond-topman Piet Vanthemsche aangesteld worden als bemiddelaar. Hij moet binnen de twee jaar met een ontwikkelingsplan voor het gebied komen.

Bouwshift

Wat de bouwshift betreft, herbevestigt de regering de ambitie om tegen 2040 geen open ruimte meer in te nemen. Nu verdwijnt er dagelijks nog ongeveer 5 hectare aan open ruimte.

In 2020 werd afgesproken om de lokale besturen aan het roer van de bouwshift te zetten. Alle woonuitbreidingsgebieden, gronden die gemeenten kunnen aansnijden bij een tekort aan bouwgrond, werden onder een stolp geplaatst. Alleen de gemeenteraad kan beslissen of hij die grond laat aansnijden of omzet naar natuur- en landbouwgebied, waarop definitief niet kan worden gebouwd. Experts vreesden alleen dat gemeenten, door het gebrek aan financiering, geen gronden zouden omzetten en dat er in 2040 een gigantische factuur zou volgen voor de Vlaamse regering.

Daarom komt de Vlaamse regering nu op de proppen met een bouwshiftfonds. Dat fonds moet gemeenten financieel ondersteunen in de planschadekosten. Concreet zal Vlaanderen de helft van de kosten op zich nemen wanneer gebieden herbestemd worden naar landbouw, natuur of ander groen. Gaat het om een herbestemming naar bos, dan neemt de Vlaamse overheid zelfs tweederde van de kosten op zich.

Voor die operatie legt de regering een bouwshiftfonds aan met jaarlijks 100 miljoen euro. De middelen voor het fonds moeten uit het klimaatfonds komen.

Wie zijn bouwgrond veranderd ziet van bestemming naar landbouw, natuur of bos, zal ook volledig vergoed worden. 'Dat gebeurt op basis van 100 procent van de venale waarde van de grond, dat is de geschatte marktwaarde', dixit Jambon.

Jambon wil vroeger dan 2027 aanknopen met begrotingsevenwicht

De Vlaamse regering heeft in haar krokusakkoord niet alleen beslist over de bouwshift en het stikstofdossier, ze heeft ook afgesproken om versneld - en dus vroeger dan 2027 - aan te knopen met een begrotingsevenwicht. Dat heeft Vlaams minister-president Jan Jambon woensdag in het Vlaams Parlement gezegd.

Door de coronacrisis moest de Vlaamse regering de budgettaire ambities bijstellen. Het beoogde begrotingsevenwicht moest uitgesteld worden naar 2027. Maar omdat een aantal macro-economische cijfers gunstig evolueren, wil de regering-Jambon dat doel versnellen.

'We hebben beslist om die meevallers niet zomaar op te souperen. Daardoor zullen we in staat zijn om aan de volgende Vlaamse regering een begroting af te leveren die al vroeger dan in 2027 in evenwicht zal zijn, met inbegrip van de kosten van het stikstofakkoord', aldus Jambon.

Het akkoord dat de Vlaamse regering bereikt heeft over de bouwshift, ook bekend als de betonstop, voorziet in een volledige vergoeding van de eigenaars die hun grond zien veranderen van bestemming. De Vlaamse regering legt een bouwshiftfonds met jaarlijks 100 miljoen euro aan. Het fonds wordt gefinancierd vanuit het klimaatfonds. Dat heeft Vlaams minister-president Jan Jambon in het Vlaams Parlement gezegd.

Groen: 'Krokusdeal werd koehandel'

Oppositiepartij Groen reageert afwijzend op het krokusakkoord dat de Vlaamse regering heeft bereikt over de bouwshift en het stikstofdossier. Volgens Vlaams parlementslid Mieke Schauvliege is het een 'koehandel' geworden waardoor met name de betonstop of bouwshift 'een maat voor niets' is geworden. 'Twee uiterst complexe dossiers werden zonder verpinken samengevoegd, waarmee ze voorwerp werden van een koehandel. Het resultaat is een ongelooflijk slechte deal rond de betonstop', aldus Schauvliege.

Volgens de Groen-politica blijft het akkoord over de bouwshift ruim onder de verwachtingen. 'Als we ons willen beschermen tegen droogte en overstromingen, dan moeten we minstens 30.000 hectare open ruimte vrijwaren. De Vlaamse regering komt zelfs niet in de buurt van die doelstelling: de ambitie in de deal blijft steken op 10.000 hectare, slechts een derde van wat nodig is', meent Schauvliege.

Volgens haar is er ook geen kwalitatieve selectie gemaakt en ligt de focus enkel op de woonuitbreidingsgebieden. 'Dat is kortzichtig', stelt het Groen-parlementslid. Dat het ook mogelijk blijft om te bouwen in gebied dat bedreigd wordt bij overstromingen, bestempelt Schauvliege als 'absurd'. 'Deze deal zet niet in op het beschermen van onze open ruimte, maar is een politieke deal om er eindelijk vanaf te zijn', klinkt het.

Wat het stikstofdossier betreft, blijft Groen voorzichtig. 'Hoewel er maatregelen genomen worden - de regering kon niet anders gezien het stikstofarrest en aangezien Europa Vlaanderen ook al op de vingers tikte - is het nog onduidelijk of de doelstellingen gehaald zullen worden', reageert Schauvliege.

Ook over de impact op de landbouw, blijft Groen voorlopig op de vlakte. De partij vraagt wel aandacht voor de landbouwers. 'Het stikstofdossier toont haarscherp aan dat er nood is aan een transitie binnen onze landbouw, die goed is voor onze boeren en onze natuur. Het valt af te wachten of deze maatregelen daarvoor voldoende zijn', besluit Schauvliege.

Boerenbond: Stikstofakkoord is 'mokerslag' en 'contractbreuk'

Het stikstofakkoord is een 'ware mokerslag voor onze familiale bedrijven en hun gezinnen'. Bovendien pleegt de Vlaamse regering met haar stikstofakkoord ook 'contractbreuk', klinkt het woensdag in een reactie van de Boerenbond.

In een reactie erkent de Boerenbond dat een aantal van zijn eisen zijn ingewilligd, maar toch bestempelt de landbouworganisatie het akkoord als een 'mokerslag' en 'contractbreuk'. 'Met het vervroegd sluiten van de rode bedrijven (bedrijven die erg veel stikstof uitstoten, nvdr) en het versneld terugdraaien van de ontheffing van nulbemesting in groene bestemmingen in beschermd natuurgebied, komt de regering terug op gemaakte afspraken', klinkt het. Bovendien geeft het toekomstige vergunningenkader landbouwers geen enkel perspectief meer voor de ontwikkeling van de bedrijven, aldus nog de Boerenbond.

Daarnaast laakt de Boerenbond ook dat de regering blind is gebleven voor de socio-economische impact van de beslissingen. De landbouworganisatie stelt zelfs luidop de vraag of dit akkoord ook juridisch overeind zal blijven.

'Het mag duidelijk zijn dat wij de komende tijd onze bezwaren op alle mogelijke manieren kenbaar zullen maken: schriftelijk via de procedure openbaar onderzoek, maar ook via syndicale acties aan iedereen wie beleidsverantwoordelijkheid draagt', zegt Boerenbond-voorzitter Sonja De Becker. 'We rekenen er ook op dat de Vlaamse regering deze bezwaren en het openbaar onderzoek dat nu volgt, ernstig neemt.'

Voka tevreden over stikstofdossier: 'Vergunningenstop afgewend'

Het Vlaams netwerk van ondernemingen (Voka) reageert tevreden op het krokusakkoord van de Vlaamse regering omtrent het stikstofdossier en de bouwshift. 'Een vergunningenstop is afgewend en ondernemingen hebben weer zicht op rechtszekerheid', klinkt het in een persbericht.

'De onzekerheid rond stikstof woog op de Vlaamse economie. Het nieuwe stikstofkader is streng maar rechtvaardig, en houdt rekening met de werkelijke impact van verschillende sectoren op de natuur', zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

Voka is er met name over te spreken dat de Vlaamse regering in haar akkoord rekening houdt met de werkelijke bijdrage van de verschillende sectoren aan het stikstofprobleem. Die ligt voor de industrie namelijk een pak lager dan voor bijvoorbeeld de landbouw.

Wat de bouwshift betreft, pleit Voka ervoor om ook een strategische voorraad aan bedrijventerreinen aan te leggen. 'Voka zal er nauwlettend op toezien dat er voldoende ruimte in voorraad is voor bedrijfsterreinen en voor verdere industriële uitbreidingsmogelijkheden', klinkt het.

Crevits: 'Zeer blij met akkoord, maar ook bezorgd voor de landbouw'

Vlaams viceminister-president en minister van Landbouw Hilde Crevits houdt een 'dubbel gevoel' over aan het krokusakkoord van de Vlaamse regering. 'Ik ben bijzonder blij met het akkoord, maar ik ben ook bezorgd voor de landbouw', zo zei de CD&V-minister op een persconferentie. Volgens haar collega van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) levert het stikstofakkoord garanties voor 'rechtszekerheid aan bedrijven en natuurhersel waar het nodig is'.

Een van de meest ingrijpende maatregelen is dat 40 erg vervuilende (rode) landbouwbedrijven tegen 2025 moeten stoppen. Die zogenaamde 'piekbelasters' krijgen daarvoor volgens minister Demir wel een 'correcte' vergoeding. 'Maar dat is een heel moeilijke beslissing, want het gaat om families, om de dromen van mensen', aldus Demir.

Volgens minister Crevits zou die verplichte sluiting kunnen gezien worden als een 'contractbreuk of gedwongen onteigening', maar zullen de betrokken landbouwers royaal vergoed worden.

Zo'n 120 andere 'donkeroranje' bedrijven krijgen tegen 2026 de kans om vrijwillig te stoppen. Varkens- en pluimveebedrijven die nog niet werken in stallen met luchtwassers, om de ammoniakuitstoot te beperken, moeten op stalniveau tegen 2030 de stikstofuitstoot beperken met 60 procent.

Een ander opvallend punt is de ambitie om de varkensstapel met 30 procent te verminderen tegen 2030. Landbouwminister Crevits erkent dat ze aanvankelijk niet gewonnen was voor dat idee. 'Ik vond dat de emissies moesten dalen en niet zozeer de dierenaantallen. Maar de varkenssector is zelf komen vragen om een uitstapregeling', aldus Crevits.

Volgens minister Crevits gaat er nog deze legislatuur 305 miljoen euro naar de opkoopregeling en is er in een eerste stap 155 miljoen euro opzij gezet voor investeringen en bedrijfbegeleidingen.

Binnen de nieuwe regels is er voor kleinere familiale landbouwbedrijven en biolandbouwbedrijven een correctiemechanisme voorzien. 'Voor hen zijn we iet soepeler', klinkt het.

Naast de compensaties voor de boeren, zijn er ook investeringen in natuurherstel. Minister Demir spreekt van in totaal 193 natuurgebieden, waarvan er vijf bestempeld zijn als echte probleemgebieden. Hte gaat om de Kalmthoutse Heide, De Maten, de Mechelse Heide, de Voerstreek en het Turnhouts Vennegebied. Vooral dat laatste gebied is een probleem omdat het sowieso al moeilijk wordt om daar de doelstelling te halen. De regering heeft daarom gewezen Boerenbond-topman Piet Vanthemsche aangesteld als indendant. Hij krijgt twee jaar de tijd om een plan uit te werken.

Voor waardevolle gebieden zal er vanaf 2028 een meststop gelden. Daarvoor worden ook compensaties voor landbouwers voorzien en ook beloningen voor wie in die gebieden vroeger stopt met bemesten. Minister Demir spreekt van een vergoeding van 10.000 euro per hectare. Voor wie vroeger stopt, ligt de vergoeding hoger.

Voor nieuwe vergunningen blijven de strenge normen van de tijdelijke stikstofinstructie gelden. Concreet blijft de drempel voor ammoniakuitstoot (veeteelt en mestverwerking) op 0,025 procent en voor NOx (industrie en transport) op 1 procent. 'In 2025 gaan we kijken waar we staan en zullen we zien in hoeverre het stikstofbad is geleegd', zegt minister Demir. Vlaanderen trekt in totaal tot 2030 3,6 miljard uit voor de stikstofdeal. 2,3 miljard euro zijn nieuwe middelen. Het grootste gedeelte moet dienen als compensatie voor de boeren, ruim een miljard euro gaat naar natuurherstel.

Vooruit: Vlaming betaalt prijs voor 'jarenlang getalm'

Oppositiepartij Vooruit reageert scherp op het krokusakkoord van de Vlaamse regering. 'De Vlaamse regering koopt nu aan miljarden euro's vergunningen terug die ze in de eerste plaats nooit had moeten verlenen', zeggen parlementsleden Bruno Tobback en Ludwig Vandenhove in een eerste reactie.

Volgens Vooruit is er zowel in de bouwshift en het stikstofdossier 'jarenlang getalmd' en moet daar nu een zware prijs voor betaald worden. 'Er is kostbare tijd verloren gegaan. Kostbare tijd voor onze landbouwers, onze leefomgeving en vooral voor de portemonnee van de Vlamingen', aldus Tobback en Vandenhove.

Vlaams Belang 'vreest voor toekomst van de landbouw'

Oppositiepartij Vlaams Belang is 'sceptisch' over het krokusakkoord van de Vlaamse regering. Zo vindt Vlaams parlementslid Stefaan Sintobin dat de landbouw in het stikstofdossier de zwartepiet krijgt toegespeeld. Wat de bouwshift betreft, spreekt de partij van een 'operatie schone schijn'.

'Ik vrees dat dit akkoord een slechte zaak is voor de toekomst van de landbouw en jonge boeren weinig perspectieven geeft in de landbouwstiel', zegt Stefaan Sintobin. Het Vlaams Belang-parlementslid stelt zich ook vragen bij de economische kost van het akkoord.

Getroffen landbouwers moeten volgens Sintobin een 'deugdelijke compensatie' krijgen. 'Het is al te gemakkelijk om vanachter een bureau te beslissen welke bedrijven weg moeten, maar achter die cijfers schuilen gezinnen en mensen van vlees en bloed', klint het.

Ook over het bouwshiftakkoord is Vlaams Belang 'sceptisch'. 'De regering klopt zich weliswaar op de borst dat er een akkoord is over de bouwshift en proclameert dat eigenaars volledig vergoed zullen worden, maar het is maar de vraag of de bouwshift op het terrein tot veel resultaat zal leiden', vraagt parlementslid Sam Van Rooy zich af.

Van Rooy wijst ook op de impact van de bevolkingstoename, die volgens hem 'voor het overgrote deel het gevolg is van de massa-immigratie', op de nood aan extra woningen en bebouwing. 'De gemeenten die nu financiële handvaten krijgen voor de vrijwaring van de woonuitbreidingsgebieden zullen met die weerbarstige realiteit geconfronteerd worden', meent Van Rooy.

PVDA ziet deal met 'losse eindjes en open vragen'

Oppositiepartij PVDA ziet in het krokusakkoord van de Vlaamse regering nog veel 'losse eindjes en open vragen'. 'De minister-president zegt dat zijn regering water en vuur heeft verzoend, maar ik zie vooral veel rook', zegt fractieleider Jos D'Haese.

PVDA is naar eigen zeggen 'niet onder de indruk' van het akkoord. Wat de bouwshift betreft, wijst de uiterst linkse partij erop dat er 'voor meer dan de helft van de gronden die gevrijwaard moeten worden nog geen oplosssing is'. 'Dat gaat over meer dan 15.000 hectare waarvoor geen maatregelen voorzien is in het bouwshiftfonds', merkt fractieleider Jos D'Haese op.

Daarnaast is het volgens D'Haese onduidelijk hoe de marktwaarde van de gronden precies berekend zal worden. 'Die berekeningswijze blijkt voor veel interpretatie vatbaar te zijn. Door niet te vergoeden aan de geïndexeerde aankoopprijs, maar aan een voor interpretatie vatbare marktprijs beloon je bovendien speculanten', stelt D'Haese.

Wat het stikstofdossier betreft, is de PVDA wel tevreden dat er eindelijk duidelijkheid komt voor de betrokken boeren. 'De factuur van de jarenlange laksheid en besluiteloosheid is wel torenhoog. En of deze maatregelen zullen volstaan is ook verre van duidelijk', besluit D'Haese.

