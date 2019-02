Kritische studie over vingerafdrukken op identiteitskaart: 'We nemen akte van onderzoek'

De analyse van de onderzoeksgroep Computer Security and Industrial Cryptography (COSIC) concludeerde dat de maatregel - die in april van kracht gaat - onduidelijk, overbodig, disproportioneel en bovendien ook nog eens bijzonder risicovol is.

In een reactie benadrukt het kabinet-De Crem dat het om een dossier gaat dat afgerond werd onder de vorige minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). 'Wij hebben het onderzoek zelf nog niet gezien', zegt een woordvoerder. 'We hebben contact opgenomen met de administratie, waar aan specialisten gevraagd wordt om de studie te bekijken en te analyseren.' Privacyjurist Matthias Dobbelaere-Welvaert reageert alvast tevreden op de publicatie.

De initiatiefnemer van 'Stop de Vingerafdruk', een crowdfundingactie om de wet aan te vechten voor het Grondwettelijk Hof, vindt het goed dat een onafhankelijk instituut zich op basis van een technische analyse uitspreekt tegen de maatregel. 'Dit is fantastisch nieuws voor onze zaak', zegt hij. 'Juridische en ethische of maatschappelijk argumenten zijn vaak moeilijk te verdedigen, maar hier staat het nu zwart op wit op basis van een technische analyse.'

Ondertussen hebbben al meer dan 800 mensen een financiële bijdrage aan 'Stop de Vingerafdruk' gegeven. Toeval of niet, het ingezamelde bedrag rondde net vrijdag/vandaag de kaap van 20.000 euro. Dobbelaere-Welvaert verwacht dat het verzoekschrift tegen de maatregel volgende week of de week daarna zal worden ingediend bij het Grondwettelijk Hof.