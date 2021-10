Zowel bij justitie als in de jeugd­psychiatrie zijn er klachten over een gebrek aan daadkracht bij de centra waar kinderen en jongeren met een melding van kindermishandeling ­terechtkunnen, waardoor misbruik binnen het gezin onnodig lang zou aan­slepen. Dat staat in Het Nieuwsblad, De Standaard en Het Belang van Limburg.

De vertrouwenscentra kindermishandeling, waarvan er één per provincie is, werken op basis van vrijwillige hulpverlening. 'Op zich is dat positief', zegt Sofie Crommen, voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie. 'Maar daardoor blijven sommige onveilige ­situaties veel te lang aanslepen. Het is frustrerend om machteloos te moeten toekijken terwijl kost­bare tijd verloren gaat.'

De vertrouwenscentra kindermishandeling, waarvan er één per provincie is, werken op basis van vrijwillige hulpverlening. 'Op zich is dat positief', zegt Sofie Crommen, voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie. 'Maar daardoor blijven sommige onveilige ­situaties veel te lang aanslepen. Het is frustrerend om machteloos te moeten toekijken terwijl kost­bare tijd verloren gaat.'