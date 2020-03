Iedereen die griepsymptomen heeft, zou ook getest moeten worden op het coronavirus. Dat heeft professor Herman Goossens van UAntwerpen zondagavond gezegd in VTM Nieuws. Zo'n bredere screening is volgens hem nodig, niet alleen in België overigens, om het coronavirus te kunnen indijken.

Volgens de professor, die het door de Europese Commissie gefinancierde PREPARE Outbreak Mode Committee coördineert, worden er momenteel te strikte criteria gebruikt om mensen te testen op het coronavirus, 'waardoor we ongetwijfeld een aantal mensen niet detecteren die besmet zijn met het virus', zei hij. 'Ik ben eerder geneigd om, zoals bijvoorbeeld in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Italië, mensen met respiratoire klachten die getest worden voor het influenzavirus, ook te testen op het coronavirus'

Goossens wees erop dat het tweede geval van coronabesmetting in België, dat zondag werd bekendgemaakt, ontdekt is net omdat er werd afgeweken van de geldende criteria. 'De patiënte voldeed niet aan de criteria als je die strikt toepast. Ik had deze week beslist om die criteria niet langer toe te passen en breder te screenen, en zo is deze patiënte gedetecteerd geworden.'

Zo'n brede screening is volgens Goossens haalbaar. Hij verwees naar Italië, waar volgens hem bijna 100.000 tests werden uitgevoerd. Maar dan moeten we niet langer werken met enkele referentielaboratoria, maar door te decentraliseren en laboratoriumcapaciteit op te bouwen in bijvoorbeeld de ziekenhuizen.

Professor Marc Van Ranst van de KU Leuven wees er even later in een speciale VTM Nieuws-uitzending op dat er al breder wordt getest. 'We doen dat hier ook wanneer iemand uit Noord-Italië komt met symptomen. Dan gaan we die testen. We doen dat al behoorlijk liberaal', zei de viroloog, die oproept om hierbij beroep te doen op 'medische intuïtie'.

Intussen zijn al 700 grieppatiënten getest. Geen enkele testte positief op Covid-19.

