Kristof Calvo: 'Wij zijn de ecorealisten, niet N-VA'

Groen-boegbeeld Kristof Calvo trekt voor het eerst de federale kieslijst in Antwerpen bij de verkiezingen op 26 mei 2019. In een gesprek met De Zondag zet Calvo de krijtlijnen uit van een aantal programmapunten.

Uw partij wil een CO2-heffing om haar plannen te financieren. Wie zal dat betalen?

KRISTOF CALVO: De grote vermogens en de grote vervuilers. De Arcelors van deze wereld, de energie-intensieve bedrijven. De grote uitdaging van een goed klimaatbeleid is een coalitie vormen van groene en gele hesjes. Ik geloof dat die twee te verzoenen zijn. N-VA gelooft dat niet. Zij wil de gezinnen doen betalen voor het klimaat. Wij staan daar loodrecht tegenover. Wij gaan Jan, Piet en Pol niet doen opdraaien.

Uw partij wil extra taksen op industriële voeding, vliegtickets, diesel en benzine. Het zullen Jan, Piet en Pol zijn die dat voelen.

CALVO: Neen. Een verschuiving van de lasten is hét cruciale element om de gele en groene hesjes te verzoenen. Wie het klimaat wil veranderen, moet de fiscaliteit veranderen. Als wij de kans krijgen van de kiezer om in de cockpit te zitten, zal dat onze eerste maatregel zijn. De lasten op arbeid moeten drastisch omlaag. Zo zullen lage en middeninkomens meer overhouden. We verschuiven die lasten richting vervuiling en kapitaal. Dit is fundamenteel voor ons.

Kernenergie dan. Leg eens duidelijk uit waarom u tegen bent.

CALVO: Vorig jaar waren onze kerncentrales amper 52 procent van de tijd beschikbaar. Een verlenging is dus uitgesloten. Nieuwe kerncentrales zijn dan weer economische sciencefiction. Kijk naar Groot-Brittannië, Finland en Frankrijk: nieuwe centrales dragen een gigantisch kostenplaatje. Mijn voornaamste argument is dus economisch van aard. Zit daar ook ideologie in? Ja, natuurlijk. Nucleair afval is ook een belangrijk argument. Dat afval opstapelen, staat gelijk aan de toekomst vergeten.

Wat als blijkt dat de nieuwe generatie kerncentrales een oplossing heeft voor afval en veiligheid?

Als onze kat een koe zou zijn, dan kon- den we ze melken aan de stoof. Kom- aan, het kostenplaatje is gewoon waanzinnig. Tegelijk gaat de kostprijs van hernieuwbare energie drastisch omlaag. Laat ons daarin investeren. Wij zijn in deze de ecorealisten, niet N- VA. Wij focussen ons op haalbare oplossingen.