Kristof Calvo, de Kamerfractieleider van Groen, doorbreekt in een lange boodschap op zijn Facebookpagina de stilte na 26 mei. Hij slaat daarin mea culpa en erkent dat hij zelf te veel heeft deelgenomen aan het 'politieke gekrakeel' en formuleert meteen ook een aantal goede voornemens. 'Verder doen zoals we bezig zijn, is geen optie.'

De voorbije maanden heeft de immer energieke Groen-fractieleider de tv-studio's en Twitter grotendeels gemeden. Bewust, want de tik van de verkiezingsuitslag van 26 mei kwam aan en dwong Calvo tot (zelf)reflectie. 'Het zal nog wel even duren voor ik 26 mei helemaal verteerd heb', erkent Calvo.

De Mechelaar heeft een eigen analyse gemaakt en is daarbij streng voor zijn collega-politici, maar ook voor zichzelf. Zo wordt het land volgens hem te veel 'gegijzeld door de particratie'. De hand gaat ook in eigen boezem. Calvo verwijst bijvoorbeeld naar zijn '30 seconden gewauwel bij Ivan De Vadder' (toen Calvo zichzelf klem reed over de salariswagens in De Afspraak, nvdr.) en het feit dat hij zelf te veel deel is geworden van het 'politiek gekrakeel'.

Groen heeft de laatste tijd, ook intern, de kritiek gekregen dat het te veel een partij van de 'happy few' is geworden. Maar dat beeld klopt niet, meent Calvo. De keuze 'tussen de planeet en de portefeuille' is volgens hem een valse keuze. 'Het einde van de maand halen en het einde van de planeet afwenden: het gaat samen, tenminste als we dat willen.'

Maar Groen is er volgens Calvo onvoldoende in geslaagd om dat aan te tonen en uit te leggen 'dat het klimaatvraagstuk en het sociale twee kanten van dezelfde medaille zijn'. En net bij dat sociale ligt volgens Calvo dan weer 'de belangrijkste reden voor de wedergeboorte van extreemrechts.'

Wie had gehoopt dat Calvo zou zwijgen of opgeven, is eraan voor de moeite. 'Het is net een tijd om op te staan, weerbaarheid te tonen. Ik blijf een possibilist. Hoopvol en strijdbaar. Nog altijd met veel passie, energie en overtuiging. Ik geloof dat dit land vooruit kan, stap voor stap.'

Lees de integrale tekst van Kristof Calvo

𝐈𝐤 𝐛𝐥𝐢𝐣𝐟 𝐞𝐞𝐧 𝐩𝐨𝐬𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐬𝐭. 𝐄𝐫 𝐢𝐬 𝐯𝐞𝐞𝐥 𝐦𝐨𝐠𝐞𝐥𝐢𝐣𝐤, 𝐦𝐚𝐚𝐫 𝐧𝐢𝐞𝐭 𝐨𝐩 𝐝𝐞𝐳𝐞 𝐦𝐚𝐧𝐢𝐞𝐫. “Alles ok ondertussen?” “Ha, je leeft... Geplaatst door Kristof Calvo op Maandag 9 september 2019

In het VRT-radioprogramma De Ochtend herhaalde Calvo dat zijn partij beschikbaar blijft voor oplossingen op het federale niveau. 'Sommigen zeggen dat er nieuw verkiezingen moeten komen als paars-geel mislukt, maar paarsgroen is ook een optie', zegt Calvo. 'Ik pleit niet voor een mislukking', aldus Calvo. 'Maar als het in 1999 is gelukt om de verschillen tussen liberalen, socialisten en groenen te overbruggen, waarom zou dat nu niet lukken?'