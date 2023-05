Kristof Calvo meldt op Twitter dat hij stopt met nationale politiek. Calvo was tot 2021 zeven jaar lang actief als fractieleider van de Groenen in de kamer. Hij zal zich wel blijven engageren in de Mechelse politiek.

Iemand, zoals ik, die veel wil veranderen en vernieuwen, moet ook zelf durven vernieuwen en veranderen. pic.twitter.com/wtS97XAx8N — Kristof Calvo (@kristofcalvo) May 25, 2023

Kristof Calvo maakte jarenlang het mooie weer voor de groenen in de Kamer als fractieleider. Dat hij in de regering-De Croo geen minister werd, zette de partij onder druk.

Dit artikel wordt aangevuld.