De miljoen mensen die op 26 mei ongeldig of niet hebben gestemd, moeten worden uitgenodigd in het parlement om hun zorgen over de politiek te uiten, vindt Groen-fractieleider Kristof Calvo. 'Ik heb de voorzitter gevraagd om letterlijk de deuren open te zetten', vertelt hij aan De Zondag.

Calvo spreekt voor het eerst met de pers sinds de verkiezingen, waarin Groen zetels won, maar toch een teleurstellende uitslag behaalde. 'Ik ben héél teleurgesteld', zegt Calvo tegen De Zondag. 'Ik heb het lastig met die uitslag, nog altijd. Met onze uitslag, maar óók met de opgang van extreemrechts én met de vele blanco stemmen.'

Zij zijn 'de politiek beu', vreest de Groen-leider. 'Ik ben een politiek dier. Maar zelfs ik was die permanente campagne van de voorbije jaren beu, écht beu', aldus Calvo. 'We hadden vijf jaar zonder verkiezingen, maar de campagne is nooit gestopt. Dat is één reden waarom de mensen een middelvinger opgestoken hebben.'

Daarom moeten blanco-stemmers in het parlement de kans krijgen om hun zegje te doen. 'Zij mogen spreken vanuit het halfrond, wij gaan luisteren vanuit de tribune', stelt Calvo voor. 'En dat moet gebeuren vóór de start van het nieuwe parlementaire jaar.'

De opkomst van Vlaams Belang wijt het parlementslid niet alleen aan de migratiekwestie, maar vooral aan ongelijkheid in de samenleving. 'Als mensen onzeker zijn over hun loon en pensioen, dan gaan ze nieuwkomers zien als concurrenten', zegt hij. 'Mensen beginnen over migratie, maar blijken uiteindelijk ontevreden over loon, zorg of pensioen.'

Groen heeft zijn tegenvallende verkiezingsuitslag te danken aan de indruk een 'one-issuepartij' rond het klimaat te zijn, denkt Calvo. 'We waren te eenzijdig gefocust op het klimaat en te weinig zichtbaar op het sociale. Dat is ook zelfkritiek.'