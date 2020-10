Groen-fractieleider Kristof Calvo blijft gewoon in de Kamer zetelen. '"Kristof, je wou het te graag", zei iemand mij de dag na de beslissing over de ministers. Wellicht klopt dat', schrijft hij op Facebook.

Na de bewogen nacht waarin Calvo naast een ministerpost greep, trok hij zich een tijdje terug. Niet hij, maar Tinne Van der Straeten en Petra De Sutter belandden in de regering-De Croo. Na die bittere pil ging Calvo naar zee. 'Het uitwaaien aan onze Belgische kust heeft deugd gedaan.'

De Groen-kopman heeft beslist om in de Kamer te blijven zetelen. 'Ik zal dat doen als overtuigde ecologist, als complexloze progressief én als enthousiaste Vivaldist.'

De Mechelaar blikt ook terug op zijn ambitie. '"Kristof, je wou het te graag", zei iemand mij de dag na de beslissing over de ministers. Wellicht klopt dat', aldus Calvo. 'Thuis heb ik het zo meegekregen: je moet ambitieus zijn in het leven, hard werken en dan hoef je die ambitie ook niet weg te steken. Maar in de politiek gelden wellicht andere spelregels dan ten huize Calvo.'

Volgens de fractieleider leek zijn ambitie een doel op zich. 'Terwijl het uiteraard vooral een middel was', schrijft hij. 'Inderdaad, ik wou graag minister worden.' Calvo denkt nu ook in de Kamer zijn steentje te kunnen bijdragen en iets op te kunnen bouwen. 'Op die manier aan politiek doen zou ook moeten kunnen zonder een ministertitel. In ons politiek systeem is dat niet evident. Vandaar ook mijn twijfel de afgelopen tijd. Maar het is wel mogelijk. Misschien is er zelfs een momentum.'

Hij ziet eveneens dat de regering de handen vol heeft met het aanpakken van de coronacrisis. 'Dat schept ruimte voor de volksvertegenwoordiging om grote hervormingen in handen te nemen: de fiscaliteit van de toekomst, de plannen rond politieke vernieuwing en de institutionele toekomst van België.'

‘Dit is geen tijd om op te geven. Alles ga ik doen om een goede volksvertegenwoordiger te zijn. Vanuit het parlement wil ik meewerken aan een nieuwe politiek van openheid, nieuwsgierigheid en kwetsbaarheid.’



Lees de volledige tekst via Facebook 👇https://t.co/WeAVSifdX1 pic.twitter.com/rYnOzMLxD4 — Kristof Calvo (@kristofcalvo) October 20, 2020

Na de bewogen nacht waarin Calvo naast een ministerpost greep, trok hij zich een tijdje terug. Niet hij, maar Tinne Van der Straeten en Petra De Sutter belandden in de regering-De Croo. Na die bittere pil ging Calvo naar zee. 'Het uitwaaien aan onze Belgische kust heeft deugd gedaan.'De Groen-kopman heeft beslist om in de Kamer te blijven zetelen. 'Ik zal dat doen als overtuigde ecologist, als complexloze progressief én als enthousiaste Vivaldist.'De Mechelaar blikt ook terug op zijn ambitie. '"Kristof, je wou het te graag", zei iemand mij de dag na de beslissing over de ministers. Wellicht klopt dat', aldus Calvo. 'Thuis heb ik het zo meegekregen: je moet ambitieus zijn in het leven, hard werken en dan hoef je die ambitie ook niet weg te steken. Maar in de politiek gelden wellicht andere spelregels dan ten huize Calvo.'Volgens de fractieleider leek zijn ambitie een doel op zich. 'Terwijl het uiteraard vooral een middel was', schrijft hij. 'Inderdaad, ik wou graag minister worden.' Calvo denkt nu ook in de Kamer zijn steentje te kunnen bijdragen en iets op te kunnen bouwen. 'Op die manier aan politiek doen zou ook moeten kunnen zonder een ministertitel. In ons politiek systeem is dat niet evident. Vandaar ook mijn twijfel de afgelopen tijd. Maar het is wel mogelijk. Misschien is er zelfs een momentum.'Hij ziet eveneens dat de regering de handen vol heeft met het aanpakken van de coronacrisis. 'Dat schept ruimte voor de volksvertegenwoordiging om grote hervormingen in handen te nemen: de fiscaliteit van de toekomst, de plannen rond politieke vernieuwing en de institutionele toekomst van België.'