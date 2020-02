Kristien Van Vaerenbergh is Kamerlid voor de N-VA. Maar hoe is zij als mens? Om deze 20 vragen te beantwoorden, had zij 8 minuten en 33 seconden nodig.

Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt?

Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt? Als ik de krant opensla, kan ik me elke dag wel ergens over opwinden. Zo las ik vorige week over het gebrek aan plaatsen in instellingen voor jeugddelinquenten. Maar als jongeren een fout maken, kun je hen nog op het rechte pad krijgen. Het is dus zeer belangrijk om in de jeugd te investeren. Hebt u een concreet idee of voorstel om de wereld te verbeteren? Als iedereen bij zichzelf zou beginnen, zou de wereld al snel een mooiere plek worden. Wat is uw grootste prestatie? Mama worden en elke dag mama zijn, van mijn zoontje Lukas. Die is intussen al negen jaar. Wat is uw grootste mislukking? Ik ben ooit met veel zin en moed begonnen aan tennis en later aan badminton, maar dat heb ik niet volgehouden. Intussen ben ik wel al anderhalf jaar aan het lopen, minstens twee keer per week. Hebt u al eens overwogen om te emigreren? Nee, of toch niet serieus. Ik voel me hier goed. Al verlang ik tijdens deze lange, donkere winterdagen wel naar een zonniger land. Aan welke jeugdherinnering bent u het meest gehecht? Aan het eerste reisje met mijn familie naar het buitenland, toen ik een jaar of negen was. We trokken naar Italië en ik weet nog hoe spannend ik het vond om een andere taal en cultuur te ontdekken. Doet u iets bijzonders voor het milieu? We doen wat bijna iedereen doet: afval sorteren, voor kleine verplaatsingen de auto laten staan. En we hebben geïnvesteerd in dakisolatie, nog voor dat verplicht was.Wat is het ergste wat u over uzelf op sociale media hebt gelezen? Ik probeer me wat af te schermen en zo weinig mogelijk te kijken naar alle bagger die daar verschijnt. Praat u weleens tegen uw huisdier? Zelf hebben we er geen, maar gelukkig komt de poes van de buren vrijwel elke dag even binnenspringen. Daar praat ik dan ook mee, ja. Van welke beslissing hebt u het meest spijt? Ik probeer vooral naar de toekomst te kijken. Non, je ne regrette rien. Hebt u het gevoel dat de jaren dertig terug zijn? Nee, ik denk dat deze tijd niets met de jaren dertig te maken heeft. We hebben het veel beter: we leven langer en gezonder. En in het algemeen is er ook meer welvaart. Welk kunstwerk - boek, film, muziek, schilderij... - heeft u het meest geraakt of gevormd? Onlangs zag ik met mijn zoontje de Disneyfilm Vaiana, over de dochter van een opperhoofd van een stam zeevaarders. Daaruit heb ik geleerd dat je nooit je roots mag verloochenen. Waarover zou u meer willen weten? Over zoveel. Maar deze week zou het wel handig geweest zijn als ik wist hoe je een verwarming moet repareren. Dan hadden we niet in de kou gezeten. Hoeveel geld geeft u jaarlijks aan goede doelen? Er gaat haast geen week voorbij waarin ik geen goed doel sponsor. Van stickers voor het Rode Kruis tot de pannenkoekenslag op school of de jeugdbeweging. Wat vindt u het moeilijkste aan de liefde? Een goede balans vinden tussen gezin en werk, zeker sinds ik in de politiek zit. Vindt u seks overschat? Nee. Daar ga ik verder niet over uitweiden. Hoelang is het geleden dat u uw ouders hebt gezien? Drie dagen. Ik zie hen gelukkig regelmatig. Doet u iets bijzonders voor uw gezondheid? Minstens twee keer per week ga ik lopen. En ik probeer ook gezond te eten. Zou u op de vlucht slaan als het oorlog wordt? Een moeilijke vraag. Mocht er een acuut gevaar zijn voor mijn leven, dan wel. Wat hebt u geleerd in het leven? Ik heb al jaren hetzelfde motto: 'Niets is wat het lijkt.' Dat wordt hoe langer hoe meer bevestigd.