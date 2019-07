Vlaams Parlementsvoorzitter Kris Van Dijck (N-VA) heeft de 11 juliviering in het Brusselse stadhuis, waar hij een toespraak gaf, vroegtijdig verlaten nadat er commotie ontstond.

Een officiële reden voor zijn vroegtijdig vertrek werd niet gegeven, maar tijdens zijn 11 julispeech ontstond commotie over een artikel over Kris Van Dijck dat was verschenen op de website van P-Magazine, dat hem beschuldigt van fraude met overheidsgeld in samenwerking met een prostituee.

Tex Van berlaer, die voor Knack aanwezig was op de plechtigheid, bevestigt dat het artikel vlak voor de toespraak van Van Dijck online werd geplaatst en dat Van Dijck na zijn speech niet meer op de receptie verscheen. Hij werd meteen weggeleid.

Bij N-VA wil voorlopig niemand reageren, ook niet bij monde van communicatieverantwoordelijke Pol Van Den Driessche.

Lees verder onder de afbeelding

De Twitterpost over het artikel over Van Dijck. © Twitter

'Geen weet van e-mails'

Of de beschuldigingen in het artikel ook effectief kloppen, is helemaal niet bevestigd. Het artikel, waarin ook sprake is van e-mailverkeer met gewezen minister van Werk Kris Peeters (CD&V), bevat alvast geen enkele reactie van de genoemde personen.

N-VA buigt zich momenteel over de kwestie en over de positie van Van Dijck. In de entourage van Peeters wordt nu gereageerd dat de minister alvast geen weet heeft van het mailverkeer en dat er op dit moment binnen de administratie wordt gezocht naar mogelijk belastende mails.

In opspraak

Eerder deze week kwam Van Dijck ook al in opspraak omdat hij vorige week in dronken toestand op een aanhangwagen botste. Mocht hij aftreden als parlementsvoorzitter, dan zou Filip Dewinter (Vlaams Belang) de honneurs waarnemen.

Vanuit de oppositie werd wel al gereageerd. 'Als dit verhaal klopt, en ik benadruk die premisse, dan is de positie van Kris Van Dijck als parlementsvoorzitter onhoudbaar en moet N-VA een nieuwe voorzitter aanduiden. Ik vraag dan ook dat het Uitgebreid Bureau versneld wordt samengeroepen als dit klopt,' zegt Groen-fractieleider Björn Rzoska aan Belga.

'De parlementsvoorzitter heeft in zijn 11 julitoespraak gesproken over verantwoordelijkheid. Wel, als dit verhaal klopt, moet Van Dijck zijn verantwoordelijkheid nemen,' klinkt het bij SP.A-fractieleider Conner Rousseau. Volgens Rousseau heeft Van Dijck in zijn toespraak ook gewezen op het belang van een stabiele context. 'Als dit verhaal klopt, kan je niet meer spreken van een stabiele context. Dan heeft Van Dijck op twee weken tijd twee keer de wet overtreden en moet er een nieuwe voorzitter komen', aldus Rousseau.