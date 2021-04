De partijraad van N-VA heeft Vlaams parlementslid Kris Van Dijck zaterdag verkozen als zijn nieuwe voorzitter. Eddy Vermoesen blijft penningmeester van de partij.

N-VA rondt daarmee haar interne bestuursverkiezingen af. Begin dit jaar ging er veel aandacht naar de verkiezing van twee ondervoorzitters. Dat werden Lorin Parys en Valerie Van Peel, die het haalden van Anneleen Van Bossuyt, Assita Kanko, Kathleen Depoorter en Theo Francken. Kris Van Dijck volgt als voorzitter van de partijraad Veerle Geerinckx op. Van Dijck zetelt sinds 1995 in het Vlaams Parlement en was na de verkiezingen van 2019 kortstondig voorzitter van het parlement. De relatief onbekende Eddy Vermoesen volgde in 2016 Peter De Roover op als algemeen penningmeester van N-VA, een functie die hem in het dagelijks bestuur van de partij bracht. Nu volgt Vermoesen dus zichzelf op.