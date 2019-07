Vlaams Parlementsvoorzitter Kris Van Dijck (N-VA) neemt ontslag als voorzitter van het Vlaams Parlement na de commotie tijdens de 11 juliviering in het Brusselse stadhuis. Door het ontslag wordt eerste ondervoorzitter Filip Dewinter (Vlaams Belang) de facto de nieuwe voorzitter.

Kris Van Dijck neemt ontslag als voorzitter van het Vlaams Parlement. Dat zegt hij in een verklaring aan Belga. 'De recente gebeurtenissen maken het voor mij onmogelijk om nog langer te functioneren als Vlaams parlementsvoorzitter', zegt Van Dijck.

Nachtmerrie

De 11 julitoespraak als parlementsvoorzitter in het Brusselse stadhuis moest voor Kris Van Dijck zijn 'moment de gloire' worden, maar is uitgedraaid op een nachtmerrie. Net tijdens zijn speech brengt P-magazine een bericht dat Van Dijck samen met een prostituee fraude zou hebben gepleegd. Dat bericht komt bovenop het verhaal dat Van Dijck vorige week in dronken toestand tegen een aanhangwagen was gebotst.

De druk op Van Dijck nam meteen toe en nu houdt hij dus de eer aan zichzelf. 'Ik acht mijn ontslag noodzakelijk om de sereniteit te laten terugkeren', zegt hij in een geschreven verklaring. 'Als Vlaams parlementslid sinds het eerste rechtstreeks verkozen Vlaams parlement was het mijn droom om deze assemblee, de hoogste vergadering van Vlaanderen, voor te zitten. Het spijt mij dat dit verhaal nu in mineur wil eindigen.'

Van Dijck trekt voor een deel (opnieuw) het boetekleed aan. 'Ik heb in mijn leven fouten gemaakt en ik betreur dat. Maar zoals ik al eerder zei: ik kan de tijd niet terugdraaien.'

Maar Van Dijck gaat ook regelrecht in tegen de beschuldigingen aan zijn adres. 'Ik wil wel één ding duidelijk stellen wat het verhaal dat nu de ronde doet betreft: ik heb nooit iets gedaan dat tegen de wet ingaat. Wie mij een beetje kent, weet dat ook. De aantijgingen van vandaag zijn totaal incorrect.'

'Ik wil mij daar ook in alle rust tegen kunnen verdedigen. De komende dagen zal ik mij daar op toe leggen', aldus Van Dijck. 'Rest mij nog enkel iedereen te danken voor de kansen en tenslotte nogmaals mijn spijt te betuigen aan ieder die ik ontriefd zou mogen hebben, maar in het bijzonder aan mijn naasten, die nu meegesleept worden in een verhaal waar zij geen deel in hebben', besluit hij.

Filip Dewinter: 'Ik zat hier niet op te wachten'

Met het ontslag van Van Dijck, die opnieuw parlementslid wordt, is ondervoorzitter Filip Dewinter de facto voorzitter, Dewinter vindt het 'oneervol' dat hij door het ontslag van Kris Van Dijck nu voorzitter wordt van het Vlaams Parlement. 'Ik zat hier niet op te wachten en was liever op een andere manier voorzitter geworden', zegt de Vlaams Belanger in een reactie aan Belga.

Hij kondigde aan dat hij vrijdagvoormiddag het bureau van het parlement zal samenroepen om zich te beraden over wat er nu verder moet gebeuren. 'Blijf ik aan als voorzitter tot er een nieuwe regering is, of vinden de andere partijen dat er een nieuwe voorzitter ad interim moet komen', aldus nog Dewinter, die benadrukt dat hij zijn verantwoordelijkheid opneemt.

Filip Dewinter zegt dat hij het reglement nog niet heeft nagekeken over de zaak en dat ook de diensten nagaan wat er precies kan en moet gebeuren. In principe schuift Dewinter als eerste ondervoorzitter van het parlement door na het ontslag van Van Dijck. Dewinter krijgt daarbij alle bevoegdheden van een parlementsvoorzitter. Over de feiten zelf, wil hij niets kwijt. 'Dat is een privézaak. Maar als er politieke uitlopers zijn met fraude, is dat natuurlijk een ander paar mouwen'. Dewinter benadrukt echter dat Van Dijck het voordeel van de twijfel geniet en het recht op verdediging heeft. 'Dit werpt geen goed licht op de politiek. Een diepgaand onderzoek zal zeer nuttig zijn', besluit hij.

Escorte

P-magazine. publiceerde donderdag tijdens de 11 julitoespraak van Van Dijck een verhaal over diens vermeende samenwerking met een escorte. Hij zou de vrouw aan een uitkering van het 'Fonds tot vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen werknemers'(FSO) hebben proberen te helpen. Van Dijck zou daarvoor gemaild hebben naar het kabinet van toenmalig minister van Werk Kris Peeters. In totaal zou het gaan om een bedrag van meer dan 5.000 euro.

Kris Peeters zelf reageert voorlopig niet. 'Men zoekt nog naar de e-mail', klinkt het. Bij CD&V bekijken ze wat er van het verhaal aan is, zegt de partijwoordvoerder. 'Wij hebben op dit moment geen verdere informatie.'

Weggeleid

Tijdens de 11 julispeech ontstond commotie over het artikel in P-magazine. Tex Van berlaer, die voor Knack aanwezig was op de plechtigheid, bevestigt dat het artikel vlak voor de toespraak van Van Dijck online werd geplaatst en dat Van Dijck na zijn speech niet meer op de receptie verscheen. Hij werd meteen weggeleid.

De Twitterpost over het artikel over Van Dijck. © Twitter

Of de beschuldigingen in het artikel ook effectief kloppen, is helemaal niet bevestigd. Het artikel bevat alvast geen enkele reactie van de genoemde personen.

Reacties

Groen-fractieleider Björn Rzoska stelt dat de situatie inderdaad onhoudbaar was geworden. 'Voor hem persoonlijk zal dit een grote ramp zijn, maar hij heeft toch een voorbeeldfunctie als Vlaams parlementsvoorzitter', zegt hij in een reactie aan Belga.

Rzoska wil ook vermijden dat Filip Dewinter de fakkel overneemt. 'Het parlement moet nu snel schakelen', vindt hij. De Groen-fractieleider dringt aan op een Uitgebreid Bureau, 'wat mij betreft morgenvroeg al', waar de N-VA als grootste fractie een nieuwe voorzitter kan aandragen, zegt hij. Het is aan de voorzitter - Dewinter dus - om zo'n Uitgebreid Bureau bijeen te roepen. 'Maar als we daar met een aantal collega's op aandringen kan ook een 'tijdelijke tijdelijke' voorzitter dat signaal niet negeren', zegt Rzoska.