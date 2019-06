Kris Van Dijck (N-VA) wordt voorzitter van Vlaams Parlement

De 55-jarige Kris Van Dijck (N-VA) zal morgen aangeduid worden als voorzitter van het Vlaams Parlement. Dat is vandaag afgesproken tussen de verschillende fractieleiders van het Vlaams Parlement. 'Kris zit sinds 1995 in het Vlaams Parlement, is een consensusfiguur en beschikt over tonnen ervaring', zegt N-VA-fractieleider Matthias Diependaele.

Morgen leggen de 124 verkozen parlementsleden de eed af in het Vlaams Parlement. Die eedaflegging gebeurt in de handen van de tijdelijke voorzitter Herman De Croo, die omwille van zijn anciënniteit de openingszitting voor zijn rekening mag nemen. De Croo wordt bijgestaan door de twee jongste parlementsleden, beiden van Vlaams Belang: Adeline Blancquaert (23) en Filip Brusselmans (21). Aan het slot van de openingszitting kiest het Vlaams Parlement ook een nieuw Bureau, het orgaan dat instaat voor het dagelijks bestuur van het Vlaamse halfrond, met daarbij een nieuwe voorzitter. Dat wordt dus Kris Van Dijck, de burgemeester van Dessel en de onderwijskenner die al 24 jaar in het Vlaamse halfrond zetelt. Dat hebben de fractieleiders vandaag in onderling overleg afgesproken. Of Van Dijck definitief parlementsvoorzitter blijft, hangt af van de verdere regeringsvorming op Vlaams niveau. Van Dijck zal als parlementsvoorzitter wel op 11 juli de traditionele toespraak voor de Vlaamse feestdag geven in het Brusselse stadhuis. Lees ook: N-VA en Vlaams Belang hebben meerderheid in commissies Vlaams Parlement Lees ook: 'Als we hoogbegaafden niet beter begeleiden, laten we veel talent verloren gaan'