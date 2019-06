In het Vlaams Parlement hebben de 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers de eed afgelegd.

'Dat ik hier vooraan mag staan en daarvoor van u het vertrouwen krijg, doet mij iets.' Dat zei Kris Van Dijck (N-VA) in zijn eerste tussenkomst als voorzitter van het Vlaams Parlement. Van Dijck was ook bij de oprichting in 1995 al lid van het parlement, samen met de huidige leden Bruno Tobback (sp.a) en Marino Keulen (Open Vld).

'Ik zie in een flits vele gezichten van collega's die ik in die 24 jaar gezien heb', zei Van Dijck. 'Waarmee ik heb mogen samenwerken, vaak ook lief en leed gedeeld. Want over de fracties en de partijgrenzen heen zijn we vele uren samen en dat creëert een band. Dat creëert vriendschappen', aldus de nieuwe voorzitter. 'Ik ben vereerd op deze stoel te mogen plaatsnemen', vervolgde hij. 'De stoel van waarop Norbert De Batselier, Marleen Vanderpoorten en Jan Peumans dit parlement een gezicht gaven, in binnen- en in buitenland. Drie voorzitters die ik goed kende en waarvoor ik het diepste respect heb.'

Van Dijck beëindigde zijn speech met een spreuk: 'Plus est en vous'. 'Maak er vijf boeiende jaren van, want samen gaan we Vlaanderen verder uitbouwen. Waar mensen waardig kunnen wonen en leven, waar ondernemingen kunnen floreren, waar de toekomst voorbereid wordt, waar we ons allemaal thuis voelen. Ik zou zeggen: 'Waar wachten we op?'.' Tot slot van de zitting werd ook het Bureau verkozen, dat instaat voor de dagelijkse leiding van het parlement. Dat bestaat uit Kris Van Dijck (N-VA), Filip Dewinter (Vlaams Belang), Joke Schauvliege (CD&V), Nadia Sminate (N-VA) en Bart Tommelein (Open Vld). De secretarissen zijn Jeremie vaneeckhout (Groen), Caroline Gennez (sp.a) en Lorin Parys (N-VA).

124 Vlaamse volksvertegenwoordigers hebben eed afgelegd

In het Vlaams Parlement hebben de 124 nieuw verkozen parlementsleden de eed afgelegd. Alle verkozenen hebben in de handen van tijdelijk voorzitter Herman De Croo, bijgestaan door de twee jongste parlementsleden (Adeline Blancqaert en Filip Brusselmans, allebei van Vlaams Belang), gezworen de grondwet na te leven. Op een akkefietje met Groen-voorzitster Meyrem Almaci na verliep alles zonder incidenten.

Het nieuwe Vlaamse halfrond telt na de verkiezingen van 26 mei 35 zitjes voor N-VA, 23 voor Vlaams Belang, 19 voor CD&V, 16 voor Open Vld, 14 voor Groen, 13 voor sp.a en 4 voor PVDA. Met de PVDA doet er ook een gloednieuwe fractie haar intrede in het Vlaams Parlement. Van de 124 parlementsleden zijn er 67 nieuwelingen, of 54 procent van het totaal. Voor 43 van hen is het zelfs helemaal de eerste keer dat ze in het parlement zetelen. Nooit eerder zaten er zoveel vrouwen in het Vlaams Parlement: 46,7 procent.

Almaci moet eed opnieuw afleggen

Groen-politica Meyrem Almaci heeft bij de installatievergaderig van het Vlaams Parlement haar eed twee keer moeten afleggen. De eerste keer sprak Almaci een andere tekst uit dan de afgesproken formule 'Ik zweer de Grondwet na te leven'. Almaci zei: 'Ik zweer de Grondwet na te komen en op te komen voor de universele rechten van de mens'. Maar Almaci werd meteen op de vingers getikt door tijdelijk voorzitter Herman De Croo. Hij vroeg Almaci zich te houden aan de afgesproken formule en de eed correct af te leggen, wat Almaci ook deed.

Rutten: 'Onderhandelen doe je met partijen waarmee je regering wil vormen'

'We zijn nu aan de derde ronde van de Vlaamse formatie begonnen en ik vind dat je beter op voorhand duidelijk bent.' Dat zei Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten in de marge van de eedaflegging in het Vlaams Parlement. 'Onderhandelen doe je met de partijen waarmee je een regering wil vormen.'

Gwendolyn Rutten gaf maandag al een stevig signaal aan Vlaams formateur Bart De Wever (N-VA). Ze vroeg hem klare wijn te schenken en zei dat haar partij niet wil deelnemen aan oefeningen waaraan ook Vlaams Belang deelneemt. 'Dat is ook de boodschap die ik onder vier ogen geef', zei Rutten dinsdag in het Vlaams Parlement.

'Het kan niet zijn dat Vlaams Belang een akkoord zou onderhandelen dat andere partijen dan moeten uitvoeren.' Rutten bevestigde wel dat haar partij nog van dichtbij betrokken is bij de formatie: 'Ik heb heel regelmatig contact met Bart De Wever.'

Crevits: 'Ik verander niet, zoals sommige anderen, na de verkiezingen van gedacht'

'Ik verander niet, zoals sommige anderen, na de verkiezingen van gedacht.' Dat zei Hilde Crevits (CD&V) in de marge van de eedaflegging in het Vlaams Parlement. 'Wij werken niet samen met extreme partijen.'

Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten vroeg maandag aan Vlaams formateur Bart De Wever (N-VA) om 'klare wijn te schenken'. Ze zei dat haar partij niet wil deelnemen aan oefeningen waaraan ook Vlaams Belang deelneemt.

CD&V-voorzitter Wouter Beke herhaalde daarna op Twitter dat ook zijn partij niet wil samenwerken met Vlaams Belang. 'Het standpunt van CD&V over Vlaams Belang is duidelijk', zegt ook Hilde Crevits op haar beurt. 'Maar het is Bart De Wever die beslist welke stappen moeten worden genomen.' Uitleg over de lopende formatie wil ze liever niet geven. 'Maar er wordt gesproken met De Wever.'