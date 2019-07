Gewezen parlementsvoorzitter Kris Van Dijck (N-VA) heeft een klacht met burgerlijke partijstelling ingediend bij de onderzoeksrechter en een klacht bij de Raad voor de Journalistiek. Beide klachten zijn gericht tegen P-Magazine en de betrokken journalist.

De klacht bij de onderzoeksrechter is ook tegen onbekenden. Dat zegt Davina Simons van het advocatenkantoor Damen & Partners.

Kris Van Dijck nam op 11 juli ontslag als parlementsvoorzitter nadat P-magazine een artikel had gepubliceerd waarin hij ervan werd beschuldigd uitkeringsfraude te hebben gepleegd met een prostituee ('escorte Lynn'). Van Dijck zelf hield vol hij 'nooit iets heeft gedaan dat tegen de wet ingaat'. 'Wij beschikken over de nodige stukken om dit aan te tonen', voegde zijn advocaat, Walter Damen, toe. En volgens Leentje Verhalle, de echtgenote van Kris Van Dijck, werd een klacht tegen P-magazine voorbereid.

In een mededeling laat de advocaat van Van Dijck nu verstaan dat er twee klachten zijn ingediend, een klacht met burgerlijke partijstelling bij de onderzoeksrechter en een klacht bij de Raad voor de Journalistiek. Beide klachten zijn gericht tegen P-Magazine en de betrokken journalist.

'Beide klachten zijn neergelegd in het kader van de valse berichtgeving en mails die de laatste weken werden gepubliceerd rond zijn persoon', staat in een mededeling.

Volgens het advocatenkantoor verspreiden 'sommige personen doelbewust foute informatie'. Die foute informatie wordt dan nog eens 'gretig overgenomen door bepaalde journalisten van bepaalde weekbladen'. Volgens Damen had die berichtgeving twee doelen: 'namelijk het raken en kwetsen van een persoon en via spectaculair nieuws zichzelf in de kijker zetten'.

Nog volgens het advocatenkantoor zal Van Dijck zich 'verzetten en de nodige juridische stappen ondernemen tegen zij die doelbewust foute en valse informatie blijven verkondigen'. Wat zijn die mogelijke juridische stappen dan, bovenop de ingediende klachten? 'Dat kan bijvoorbeeld een kortgeding zijn', legt Davina Simons uit.

Eerder op de dag raakte bekend dat de betrokken escorte zelf ook naar het gerecht stapt. Haar raadslieden gaan een klacht tegen ­onbekenden indienen om te achterhalen wie achter het lek zit. 'Wij gaan een klacht met burgerlijke partijstelling tegen onbekenden indienen. Wij hebben heel sterke vermoedens van wie erachter zit, maar een klacht tegen onbekenden lijkt ons de veiligste manier om dat te laten onderzoeken', klinkt het.