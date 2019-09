CD&V-Europarlementslid Kris Peeters heeft zijn Vlaamse collega's, uitgezonderd die van het Vlaams Belang, gevraagd om alles in het werk te stellen opdat België sneller Europees geld krijgt na een harde brexit. 'Zo winnen we kostbare tijd.'

Met een gezamenlijke brief aan de Europese Parlementsvoorzitter David Sassoli hebben de Vlaamse Europarlementsleden gevraagd om spoed te zetten achter de uitkering van Europese middelen aan landen die zwaar zouden worden getroffen door een harde brexit. De brief komt er op aangeven van CD&V-Europarlementslid Kris Peeters, die het schrijven donderdagmiddag besprak tijdens een lunch met onder meer Guy Verhofstadt (Open VLD) en Geert Bourgeois (N-VA). Vlaams Belang werd niet uitgenodigd. Ook enkele Franstalige Europarlementsleden ondertekenden de brief achteraf.

...