Kris Peeters reageert op De Wever: 'Begrijp niet waarom hij Calimero-rol blijft aanhouden'

De Wever maakt zich naar eigen zeggen niet te veel zorgen over de peilingen, waarin N-VA enkele procenten verliest en daarmee ook de kans om de huidige coalitie in Antwerpen voort te zetten. 'Ook zes jaar geleden stonden we in de beste peilingen op 28 procent', aldus De Wever. 'Wat me meer zorgen maakt zijn de extreme veto's die worden uitgesproken. Wouter Van Besien heeft al heel veel mensen uitgesloten.'

CD&V-kopman Kris Peeters heeft volgens De Wever zijn ware intenties blootgelegd met zijn uitspraak in 'Gert Late Night'. 'Als iemand zegt dat hij zelfs met 5 procent van de stemmen burgemeester kan worden, dan heeft die zich versproken. Dan weet iedereen: die kijkt niet naar N-VA, die kijkt naar een monstercoalitie met Open Vld, Groen, sp.a en misschien PVDA. Alleen in die context kan je het burgemeesterschap claimen met 5 procent.'

Kris Peeters reageerde al op Twitter: 'Het is de kiezer die volgende zondag beslist wie Antwerpen zal besturen. Wij zijn bereid om met iedereen samen te werken, behalve met Vlaams Belang en PVDA.'

'Dat is totaal niet juist. Ik vraag me af waar De Wever dat haalt', zo reageerde Peeters aan VRT NWS op de uitspraken van de N-VA-voorzitter. 'Ik snap niet waarom hij die persoonlijke aanvallen en die Calimero-rol blijft aanhouden. Dit is een eenvoudige tactiek om zichzelf tegen al de rest te plaatsen. Hij doet alsof het zij tegen de rest zijn en dat de rest zich zal aansluiten bij een linkse coalitie. Maar dat is wat CD&V betreft niet correct. Ik hoop dat de Antwerpenaren dat doorzien.'

De Wever ging in De Zevende Dag vanochtend nog in debat met PVDA-lijsttrekker Peter Mertens en ook hij gelooft niet in die monstercoalitie. 'Antwerpen heeft een coherent bestuur nodig', zei Mertens. 'Ofwel een coherent rechts bestuur, het huidige bestuur, ofwel een coherent links bestuur zoals in Borgerhout. Mijn voorkeur gaat naar een coherente linkse coalitie.'

Mertens merkte op dat Groen het erg goed doet in de peilingen. 'Het weze de groenen allemaal gegund, maar de grote vraag is welk beleid we nadien krijgen. Als Groen met Open Vld in zee gaat, geloof ik niet in een kentering.'