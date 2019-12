In een Facebook-post pleit europarlementslid en voormalig vicepremier Kris Peeters (CD&V) voor een regering met een beperkt programma, voor een beperkte periode met een beperkte ploeg. Hij verwijst naar wat Jean-Luc Dehaene deed in 1991, na de eerste 'Zwarte Zondag'.

'De zoektocht naar een nieuwe federale meerderheid is tot nog toe vooral een discussie geweest tussen de keuze paars-geel of paars-groen. De vraag is of we deze juxtapositie niet moeten verlaten en kiezen voor een andere benadering', zo schrijft Kris Peeters in een post op Facebook met als titel 'Prolegomena (vingeroefeningen) voor de nieuwe informateurs'.

Peeters verwijst naar de eerste 'Zwarte Zondag' op 24 november 1991, toen de regeringspartijen twintig zetels verloren. 'Ook op 26 mei 2019 verloren alle regeringspartijen en won vooral het Vlaams Belang. Nadien werden ook verschillende informateurs aangesteld zonder succes. De vraag is hoe men er dan is uitgekomen en of dit ook nu niet een oplossing kan zijn?'

'De oplossing werd in 1992 aangereikt door Jean Luc Dehaene: een regering met een beperkt programma, voor een beperkte periode met een beperkte ploeg. Is dit nu ook een weg dat de nieuwe informateurs kunnen inslaan? Ik denk dat zo'n oefening een kans heeft. Belangrijk is dat dit goed wordt voorbereid en uitgevoerd', gelooft de voormalige vicepremier.

'Alhoewel de urgentie voor een federale regering nog niet echt leeft, is de hoogdringend voor een regering aanwezig. De Brexit, het klimaat, de handelsoorlogen, de begroting, sociale zekerheid.... Het zijn maar enkele voorbeelden die onderstrepen dat we een regering nodig hebben', zegt Peeters, die vindt dat er opnieuw nood is aan een gemeenschappelijk verhaal.

'Het "verhaal" dat opgebouwd kan worden kan zijn dat de motor van België terug moet opgestart worden. Of dat het hart van België opnieuw moet beginnen kloppen. Deze beeldspraak kan verder gebruikt worden omdat het ook de kans geeft om de vier kamers van het hart concreet in te vullen. Andere thema's zoals bv ethische dossiers, wijziging van de loonwet of pensioenleeftijd worden niet besproken. Ook het communautaire dossier kan naar een later tijdstip verplaatst worden.'

De vier kamers die Peeters ziet, zijn de begroting, de concurrentiepositie van onze bedrijven, de sociale zekerheid en het energie- en klimaatdossier.

'Deze voorstellen van invulling van de verschillende kamers van het hart voor België zijn natuurlijk het voorwerp van onderhandelingen', schrijft Peeters. 'Een tweede element om dit te laten lukken is dat dit voorstel van aanpak wordt getoetst bij zowel paars-geel als bij paars-groen. De informateurs zullen dan na consultatie een voorstel formuleren met wie deze formule verder kan uitgewerkt worden en een regering kan gevormd worden.'

'Ten derde is deze regering van beperkte duur. Het voorstel is dat voor dit beperkt programma er 2 jaar wordt uitgetrokken. Na deze periode worden er ofwel nieuwe verkiezingen uitgeschreven ofwel een nieuw programma opgesteld', stelt Peeters voor.

'Tot slot wordt er een regering gevormd zonder staatssecretarissen en met een beperkt aantal ministers. Hiermee onderstreept men het uitzonderlijk karakter van deze regering en geeft men een duidelijk signaal aan de kiezer dat men de verkiezingsuitslag van 26 mei goed heeft begrepen.'

Momenteel onderzoeken informateurs Georges-Louis Bouchez (MR) en Joachim Coens (CD&V) de verschillende pistes om tot een nieuwe federale regering te komen. Morgen brengen ze voor het eerst verslag uit bij koning Filip.