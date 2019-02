Kris Peeters na val Schauvliege: 'Politicus mag hard aangepakt worden, maar er zijn grenzen'

'Men verwacht blijkbaar dat ministers bestand zijn tegen álles', zegt Peeters in De Zondag. 'Dat is niet zo. Die actie neigt zelfs naar stalking.'

Desgevraagd wil het CD&V-boegbeeld niet ingaan op de omstreden uitspraak van Schauvliege zelf, over de staatsveiligheid en een complot achter de klimaatbetogingen. Zij moet volgens Peeters 'tijd krijgen om te recupereren'.

Peeters vindt dat het klimaat een grote zorg moet zijn. 'Maar ik ben geen pessimist. We kúnnen stappen vooruit zetten. Onder Joke Schauvliege hebben we dat ook gedaan. De lucht is gezonder dan in de jaren zeventig', zegt hij. 'Dat is natuurlijk niet alles.'

De grote staking van woensdag is volgens Peeters een 'mislukking van het sociaal overleg'. Hij vindt dat de vakbonden de onderhandelingstafel te snel hebben verlaten. 'Ik hoop dat het overleg vanaf 14 februari opnieuw alle kansen krijgt. Ik zal daar als bemiddelaar alles aan doen.'

Mocht er geen loonakkoord komen, dan kan de regering in lopende zaken niet zomaar een knoop doorhakken, aldus Peeters. Daar zou dan steun van het parlement voor nodig zijn. 'De vraag is of daar een meerderheid kan worden gevonden. Als de linkse partijen niet akkoord gaan, kunnen ze naar de Raad van State stappen, en omgekeerd. Dat is een reden te meer voor werkgevers en werknemers om tot een akkoord te komen. Als zij niet slagen, volgt totale vrijheid.'