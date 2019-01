Kris Peeters: 'Blijkbaar heeft N-VA een vijand nodig'

Peeters reageerde in De Ochtend op Radio 1 op de aankondiging van N-VA dat voorzitter en Antwerps burgemeester Bart De Wever zich kandidaat stelt om Vlaams minister-president te worden en Jan Jambon kandidaat-premier is bij de verkiezingen van 26 mei. Huidig minister-president Geert Bourgeois verhuist dan weer naar Europa.

De keuze voor die opstelling is volgens N-VA mee geïnspireerd door de uitdrukkelijke wens van de PS om op alle niveaus opnieuw aan de macht te komen. Die 'reconquista' van de PS wil de N-VA absoluut voorkomen.

De manier waarop N-VA die beslissing communiceerde, doet bij CD&V-kopstuk Kris Peeters de wenkbrauwen fronsen. 'Blijkbaar heeft de N-VA een vijand nodig om haar campagne te starten', aldus Peeters. 'Verder is de oorlogstaal die men spreekt opvallend'.

Volgens Peeters zal zijn partij 'niet meespelen in het spelletje van N-VA'. Door haar demarche van maandag lijkt N-VA andere partijen te willen dwingen om ook een kandidaat-premier naar voor te schuiven.

'Wij gaan verder inhoudelijk onze zaken duidelijk maken, zonder daarbij een vijand te hebben of te zoeken. Dat gaat over inhoud en niet over postjes', aldus Peeters. 'We zullen op het juiste moment met de juiste personen komen en zullen ons niet laten opjagen, zeker niet door de N-VA', besluit de CD&V-vicepremier.