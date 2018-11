Kris Peeters: 'België moet VN-migratiepact onderschrijven'

CD&V-vicepremier Kris Peeters blijft erbij dat België het VN-migratiepact moet onderschrijven.

Volgens de minister van Werk doet er heel wat "fake news" de ronde over de inhoud van het VN-migratiepact. 'Als men zegt dat de Belgische wetgeving aangepast zal moeten worden, dan is dat niet juist. De Belgische wet is al conform met alles wat in dat pact staat', benadrukte Peeters vrijdag.

Ook Open VLD-vicepremier Alexander De Croo blijft achter de tekst staan, zei hij voor aanvang van de ministerraad. Het VN-migratiepact 'bevat veel elementen die België kunnen helpen met de migratiepolitiek, bijvoorbeeld in de strijd tegen illegale migratie', klonk het.

De N-VA steunt het pact niet, ook al zei premier Charles Michel eind september tijdens de algemene vergadering van de VN in New York nog dat ons land het pact in december zou tekenen in Marrakesh.

N-VA-vicepremier Jan Jambon wilde vrijdag niet reageren. Het kernkabinet heeft donderdagavond nog samengezeten rond de kwestie, maar de regering heeft nog geen eensgezind standpunt.

In het Global Compact for Migration van de VN staan niet-bindende afspraken, onder meer om migratie zo ordelijk mogelijk te laten verlopen en om mensensmokkel tegen te gaan. De tekst zal begin december - na een proces dat in 2016 van start ging - ondertekend worden in de Marokkaanse stad Marrakesh, maar binnen de regering is nu discussie ontstaan over het Belgische standpunt, nadat landen als Oostenrijk en Hongarije hadden laten weten de tekst niet meer te steunen.