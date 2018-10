Kris Peeters: 'Antwerpse politiebaas stuurde mail naar voltallig korps met kritiek oppositie'

Kris Peeters, lijsttrekker voor CD&V in Antwerpen, zegt dat korpschef van de Politie Antwerpen Serge Muyters zich bemoeit met de lokale politiek. Volgens Peeters heeft Muyters een mail heeft gestuurd naar het voltallige politiekorps waarin hij de standpuntpunten van de oppositie over de wijkagenten onderuit haalt. Dat zei Peeters vrijdagavond op het debat van Knack en Radio 1 in Antwerpen. 'Laat politie geen politiek worden', zou Muyters aan zijn korps hebben gestuurd. Wouter Van Besien waarschuwt voor een politiestaat. In de brief zou Muyters hebben gezegd dat de politici 'pinnokio's' zijn.

Groen-lijsttrekker Wouter Van Besien vindt dat Muyters zijn boekje te buiten is gegaan. 'We moeten opletten dat we geen politiestaat krijgen', zegt Van Besien. Antwerps gemeenteraadslid voor N-VA Johan Klaps vindt dat Muyters gewoon een objectieve vaststelling doet. 'De voorstellen van de oppositie over wijkagenten zijn inderdaad slecht', aldus Klaps.

Het is niet de eerste keer dat Peeters het optreden van de Antwerpse politie naar aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen aanklaagt. Eerder vroeg hij zich af waarom een drietal agenten 's nachts plots aan zijn deur stond. 'Het was ook 'toeval' dat er ineens een politiepatrouille 'per vergissing' naar mijn appartement werd gestuurd', zo zei Peeters eerder deze week aan Knack.