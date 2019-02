Kris Hoflack wordt nieuwe directeur Communicatie van Vlaams Parlement

Na het vertrek van Julie Clément als directeur Publiekswerking, Informatie en Communicatie in 2018 was het Vlaams Parlement op zoek naar een nieuwe communicatiedirecteur. Na een selectie is het Vlaams Parlement uitgekomen bij Kris Hoflack. Zijn aanstelling heeft maandag groen licht gekregen van het Vast Bureau van het Vlaams Parlement.

Hoflack (1965) is een klinkende naam in de mediawereld. Hij begon in de jaren '80 als assistent van Luc Huyse aan de KULeuven. Daarna ging hij voor Humo werken. Hij stond ook mee aan de wieg van het weekblad Bonanza. In 2001 begon hij bij de VRT. Villa Politica was het eerste programma dat Hoflack onder zijn hoede had. In 2003 werd hij hoofdredacteur Duiding. In die functie werd hij verantwoordelijk voor alle politieke en duidingsprogramma's zoals Terzake, De keien van de Wetstraat, Phara, Volt en Vranckx. Hij was ook een van de vijf leden van het college van hoofdredacteurs van de zender.

Eind 2011 verliet Hoflack de VRT. Hij ging nadien aan de slag bij uitgeverij Borgerhoff & Lamberigts, waar hij de opstart van een televisieafdeling (Borgerhoff & Lamberigts TV) leidde. Op 1 oktober 2012 stapte Hoflack over naar VTM, waar hij algemeen hoofdredacteur van de nieuwsdienst werd. In 2016 werd hij nieuwsdirecteur van News City, het nieuwe mediabedrijf boven Medialaan (met VTM) en De Persgroep.

In de loop van 2017 ontstonden meningsverschillen tussen hem en de hoofdredacteur van de VTM-nieuwsdienst Nicholas Lataire. In september 2018 werd het contract van zowel Lataire als Hoflack beëindigd. Lataire werd kort nadien opnieuw aan boord gehaald als hoofdredacteur.