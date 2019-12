Vrijdag rond 17 uur weten we wie de nieuwe CD&V-partijvoorzitter wordt. Het gaat nog tussen Joachim Coens, CEO van de haven van Zeebrugge, en jongerenvoorzitter Sammy Mahdi.

De 40.000 CD&V-leden konden nog tot donderdagavond stemmen op de twee kandidaat-voorzitters. De 53-jarige Joachim Coens wordt als favoriet gezien. Coens is als CEO van de Zeebrugse haven gepokt en gemazeld in het zakenleven en heeft als burgemeester van Damme ook ervaring in de lokale politiek. Bovendien is Coens een christendemocraat met een stamboom: vader Daniël Coens was minister van Onderwijs in de jaren 80 en 90. De havenbaas kwam met 26 procent van de stemmen als primus uit de eerste ronde van de voorzittersverkiezingen, Mahdi moest het als tweede met 19 procent doen.

Maar de jongerenvoorzitter is verre van afgeschreven. De Vilvoordenaar zou op de steun van de Antwerpse afdeling kunnen rekenen. De Antwerpse CD&V'ers zijn al langer ontevreden met de grote invloed van de West-Vlaamse tak op de partij. Mahdi zou ook minstens een deel van de Limburgse leden mee hebben: in een rondvraag van TV Limburg bij de Limburgse burgemeesters gaf de meerderheid aan een voorkeur te hebben voor Mahdi.

Het verschil in inhoud tussen beide kandidaat-voorzitters is nochtans miniem. Zowel Coens als Mahdi legt de nadruk opnieuw op de 'C' in CD&V. Beide kandidaat-voorzitters waren bijvoorbeeld erg duidelijk in hun weerstand tegen de uitbreidingsvoorstellen rond euthanasie en abortus in de Kamer.

In se gaat het dus vooral om een keuze in stijl. Coens heeft een zakelijk profiel, en lijkt - door zijn goede banden met de partijtop, zeker in West-Vlaanderen - de kandidaat van de gevestigde partijorde. Mahdi valt op door zijn verbale talent en vernieuwende communicatiestijl. De jongerenvoorzitter is erg actief op sociale media en neemt daar zelden een blad voor de mond. De 31-jarige Mahdi zou bovendien niet misstaan in het rijtje met kersvers SP.A-voorzitter Conner Rousseau en zijn collega bij MR Georges-Louis Bouchez, allebei jonge snaken.

Rond de klok van 17 uur is de nieuwe partijvoorzitter bekend. Hij zal de partij de komende drie jaar terug uit het slop moeten trekken, na de tegenvallende verkiezingsresultaten in mei.

De nieuwe voorzitter wordt meteen voor de leeuwen gegooid, want de federale regeringsvorming lijkt stilaan een versnelling hoger te schakelen. Zowel Mahdi als Coens waren alvast niet opgezet met het onderonsje tussen de paars-groene partijen dat afgelopen weekend plaatsvond, en reageerden negatief op de twee uitgelekte informateursnota's van PS-informateur Paul Magnette.