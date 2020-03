'Ik denk dat iedereen inziet dat er nu andere problemen zijn dan op de barricade te blijven staan en te weigeren met elkaar te praten om een regering te vormen.' Dat heeft Open VLD-minister Maggie De Block vrijdag gezegd in De Ochtend op Radio 1. 'Als er voortschrijdend inzicht is bij de partijvoorzitters, kan ik dat alleen een goede zaak vinden', aldus De Block.

Zorgt de gezondheidscrisis rond het coronavirus voor een versnelling in de aanslepende federale regeringsvorming? Als het van CD&V-voorzitter Joachim Coens afhangt, moet er alvast tegen maandag een soort 'coalition of the willing' op de been gebracht worden. Dat zegt hij vrijdag in De Standaard. Coens spreekt daar van een 'beperkt maar slagkrachtig kabinet' en benadrukt dat hij enkele weken geleden al wees op de noodzaak van een 'coronaregering'. 'Het moet nu echt uit zijn met veto's. Elke partij die haar verantwoordelijkheid wil nemen, moet kunnen meedoen', luidt het.

'Voor mij had er al lang een regering mogen zijn', reageert minister van Volksgezondheid Maggie De Block. 'Ik denk dat iedereen inziet dat er andere problemen zijn dan op de barricade te blijven staan en te weigeren met elkaar te praten om een regering te vormen om het land te leiden', aldus de Open VLD-minister. De crisis rond het coronavirus zorgt volgens haar voor een 'sense of urgency'. 'Zo zit er aan elke kwade zaak ook iets goed. Als er voortschrijdend inzicht is bij de partijvoorzitters, kan ik dat alleen een goede zaak vinden', aldus De Block. Zij hoopt dat de alle betrokkenen tegen maandag nog aan tafel gaan zitten.

Bedoeling is dat informateurs Patrick Dewael (Open VLD) en Sabine Laruelle (MR) maandag hun eindverslag afgeven aan de koning.

