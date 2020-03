'Ik rende naar boven om het heuglijke nieuws met mijn vrouw te delen' zegt Gert De Bie, uitbater van boekhandel Het Voorwoord in Heist-op-den-Berg, nadat premier Wilmès had gezegd dat de boekenwinkels konden openblijven. Maar zijn vreugde was van korte duur.

Premier Sophie Wilmès (MR) noemde dinsdag in haar Nederlandstalige opsomming van de essentiële winkels die onder het strenge coronaregime mogen openblijven ook de boekenwinkels. Viroloog Marc Van Ranst maakte daar in De afspraak à la minute krantenwinkels van, maar heel wat krantensites hielden het op boekenwinkels - dat had de premier immers ook letterlijk zo uitgesproken. 'Ik was speciaal voor televisie gaan zitten om de persconferentie van Wilmès te volgen', zegt Gert De Bie van boekhandel Het Voorwoord. 'Toen boekenwinkels door de premier bij de categorie van essentiële winkels werden gerekend...goh, dat kwam echt binnen. Ik ben naar boven gerend, om mijn vrouw, die onze zoon in bed aan het stoppen was, het heuglijke nieuws te melden.' Het ging De Bie niet op de eerste plaats om het kunnen beperken van de economische schade die het coronavirus aanricht, wel om de maatschappelijke erkenning die Wilmès boekhandelaars leek te geven. 'Boeken als essentieel voedsel voor de geest, daar kon ik me wel wat bij voorstellen', lacht De Bie. De vreugde om de politieke waardering voor zijn vakgebied duurde niet lang. 'Ik verkeerde veertig minuten in de zalige overtuiging een essentieel beroep te hebben. Toen begreep ik hoe naïef ik was geweest.'Librairie kan in het Frans immers zowel boeken- als krantenwinkel betekenen. Dat premier Wilmès het in het Frans over librairies en in het Nederlands over boekenwinkels had, lag dus aan een verkeerde woordkeuze van de vertaler van haar toespraak. In de officiële berichtgeving op Belgium.be is het misverstand inmiddels de wereld uit geholpen: het gaat, in de Nederlandstalige tekst, wel degelijk om krantenwinkels.Kranten én boekenKatrien Mercx, zaakvoerster van De Groene Waterman in Antwerpen, had dinsdagochtend al besloten om haar winkel te sluiten en voorrang te geven aan onlinebestellingen. Klanten zouden nog wel op afspraak hun bestellingen kunnen ophalen aan het afhaalpunt van de winkel. 'We hebben vanochtend toch even voor de zekerheid naar de corona-infolijn van de federale overheid gebeld, waar men ons heeft verzekerd dat het wel degelijk krantenwinkels betreft', zegt Mercx. 'Op de vraag of afhaalpunten nog kunnen, had men geen antwoord. Maar we hebben vandaag besloten om, uit zorg om de gezondheid van ons personeel en onze klanten, alleen nog bestellingen met de post te versturen.'Bij de meer dan 130 jaar oude boekhandel De Reyghere in Brugge krijgen we niet zaakvoerder Thomas Barbier aan de lijn maar wel diens vader. 'Aangezien wij ook heel veel kranten en tijdschriften verkopen, behoren wij tot de essentiële winkels die open mogen blijven', zegt vader Barbier aan de telefoon. 'We verkopen natuurlijk ook heel veel boeken, want de behoefte aan kranten en boeken is groot op dit moment.' Hij staat zelf weer in de winkel omdat dinsdag, nog voordat premier Wilmès de strengere coronamaatregelen bekendmaakte, het personeel van De Reyghere zeker tot 3 april in het stelsel van tijdelijk werkloosheid is geplaatst. 'We zijn opnieuw een echte familiezaak geworden', lacht hij. 'En dus is ook de oude vader opgeroepen. Daarbij komt nog dat we als essentiële winkel nu opeens wel weer op zaterdag kunnen openen. We sluiten alleen tussen de middag, dan hebben we de tijd om rustig te eten.'