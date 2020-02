Een krachtige storm heeft gisteren aan minstens 5 mensen in Polen, Zweden, Slovenië en Groot-Brittannië het leven gekost. Het lucht- en treinverkeer werd in meerdere landen verhinderd en stopgezet. In duizenden woningen in Europa is de stroom uitgevallen. De weerdiensten hebben ook gewaarschuwd voor de hoge waterpeilen aan de kust van Denemarken, Noorwegen, Zweden en Finland.

In Polen zijn een 52-jarige vrouw en haar 15-jarige dochter vanochtend overleden nadat er, volgens de politie, een dak van een skiverblijf wegvloog in Bukowina Tatrzanska, in het Tatragebergte. Bij het incident raakte een 21-jarige vrouw ernstig gewond en liep een 16-jarige jongen hoofdletsels op. In Zweden overleed een man en werd er een tweede als vermist opgegeven. De laatste zou vermoedelijk ook overleden zijn. Volgens de politie is hun boot gisteren omgedraaid door de krachtige wind op een meer in Svenjunga, in het zuidwesten van Zweden.

Ook een 58-jarige man overleed gisteren in het zuiden van het Engelse Hampshire, nadat er volgens de politie een boom op zijn auto was gevallen. Bij een gelijkaardig incident kwam een bestuurder om het leven in Slovenië, meldde het nieuwsagentschap STA.

De storm bewoog naar het oosten van het Europese continent, nadat het noodweer eerst de Britse eilanden en Centraal-Europa had getroffen. De rukwinden hadden de kracht van een orkaan, ontwortelden bomen en beschadigden gebouwen. Meerdere brandweeroperaties waren opgestart om de schade en het puin op te ruimen.

In Polen leidde de wind zo tot meer dan 2.000 interventies, vooral om omgevallen bomen te verwijderen, aldus een woordvoerder van de staatsbrandweer aan het nieuwsagentschap PAP.

De storm zette duizenden woningen zonder stroom in Frankrijk, Tsjechië, Polen, Groot-Brittannië, Estland en Letland. Elektriciteitsfirma Enedis bevestigde dat in Frankrijk 130.000 huizen zonder stroom zaten vanochtend.

Het noodweer leidde ook tot meerdere vertragingen en afgelastingen in de transportsector over heel Europa tot vanochtend. De luchthaven van München werd bijzonder hard getroffen. Volgens een woordvoerder van de luchthaven in de Duitse stad werden 420 vluchten afgelast.

Over heel Europa waren ook spoorwegdiensten onderbroken. Deutsche Bahn, de Duitse spoorwegmaatschappij, schortte al haar treinen op door de storm. Het spoorverkeer hernam vanochtend, behalve in de zuidelijke provincies Beieren en Baden-Württemberg waar het weer stormachtig blijft. De luchtvaartmaatschappij Eurowings hernam de activiteiten in München ook vanaf vanochtend 10 uur.

In heel Groot-Brittannië viel door de storm in 24 uur tijd evenveel neerslag als wat er normaal tijdens 45 dagen valt. Dat veroorzaakte verkeershinder door overstroomde straten. Door de storm vestigde een Britse luchtvaartmaatschappij een nieuw record voor een vlucht van New York naar Londen: 4 uur 56 minuten om de Atlantische Oceaan over te steken.

Al meer dan 50.000 oproepen naar 1722 In ons land heeft het nummer 1722 voor niet-dringende brandweerinterventies heeft door storm Ciara tussen zaterdagavond en zondagochtend al 50.185 oproepen geregistreerd. Dat meldt de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Het grootste aantal oproepen (12.393) kwam uit de provincie Oost-Vlaanderen. Binnenlandse Zaken activeerde het nummer 1722 zaterdag om 19.00 uur om te vermijden dat mensen wier leven in gevaar is niet nodeloos moeten wachten wanneer ze het noodnummer 112 bellen. Tussen de activering op zaterdagavond en maandag om 10.30 uur hebben de operatoren al 50.185 oproepen naar 1722 geregistreerd. De meeste oproepen kwamen uit de provincies Oost-Vlaanderen (12.393), Vlaams-Brabant (7.447), Henegouwen (7.154), Antwerpen (7.014) en Luik (6.274). De oproepen gingen vooral over omgewaaide bomen en schade aan daken, maar ook over objecten op wegen en wateroverlast. Hier zitten ook oproepen bij van mensen die meerdere keren hebben proberen te bellen, maar niet meteen zijn binnengeraakt. Het aantal oproepen is dus niet gelijk aan het aantal interventies. Er waren in de noodcentrales per werkshift zestig operatoren voorzien voor de afhandeling van oproepen naar 112 en 1722, en per werkshift heeft een dertigtal extra operatoren bijstand verleend aan hun collega's. Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) zegt dat het nummer opnieuw zijn nut heeft bewezen. 'Omdat de 112-lijnen vrij bleven voor echte noodgevallen, was het mogelijk om snel te reageren op een 112-oproep in Oost-Vlaanderen voor iemand die een beroerte had, in West-Vlaanderen voor iemand die bewusteloos was en eveneens in West-Vlaanderen voor twee branden.' Het nummer blijft ook meerdere uren na de storm actief om oproepen te blijven ontvangen. De FOD Binnenlandse Zaken wijst er nog op dat het niet mogelijk is om het totale aantal oproepen naar 1722 te vergelijken tussen elke activatie omdat de duur van elke activatie telkens afhangt van het noodweer en dus verschillend is.

