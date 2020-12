De kosten voor het onderhoud van de openbare verlichting verdwijnen in 2022 uit de elektriciteitsfactuur. Dat heeft de Vlaamse regering beslist, meldt minister van Energie Zuhal Demir.

De Vlaamse regering schreef in 2019 in haar regeerakkoord dat de kosten voor het onderhoud van de openbare verlichting uit de distributienettarieven zouden worden gehaald. Op die manier wil Vlaanderen de factuur verlagen. De overige kosten in de factuur mogen ook niet verder toenemen als gevolg van Vlaams beleid.

De regering zal haar belofte nakomen op 1 januari 2022. De kosten voor de verlichtingspunten die worden beheerd door de lokale besturen zullen vanaf dan worden gedragen door die gemeenten zelf. In 2019 ging het om 7,6 miljoen euro, al een stuk minder dan de 8,9 miljoen euro van twee jaar eerder.

Samen met de lokale besturen wil netbeheerder Fluvius alle lichtpunten in Vlaanderen tegen 2030 ombouwen naar leds. Het gaat dan ook om bijvoorbeeld de lichtpunten in de overheidsgebouwen. Alles samen zouden de steden en gemeenten daarmee jaarlijks 54 miljoen euro kunnen besparen op hun energieverbruik, of 44.000 ton CO2-uitstoot.

