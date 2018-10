Kortrijk gaat verder met huidige coalitie

Met deze coalitie wil de stad continuïteit en willen de drie partijen de lat nog wat hoger leggen. Dat het zo lang duurde is omdat de coalitie meteen uitpakt met een tienpuntenplan, waarin de krachtlijnen voor de komende zes jaar, onder burgemeesterschap van Vincent Van Quickenborne, werden uiteengezet. 'Ik heb alle partijen gezien, maar er zijn drie partijen die een programma hebben die het meest uitgebreid is en ambitie toont. Het is een keuze voor Kortrijk, niet tegen iets of iemand', aldus Van Quickenborne.

Kortrijk meent een trendsetter te zijn en verwijst onder meer naar het parkeersysteem Shop&Go, het armoedebestrijdingsplan en de digitalisering van de stadsdiensten. In 2030 wil de stad Culturele Hoofdstad van Europa worden. 'We hebben de ambitie om de beste stad van Vlaanderen te worden', aldus Axel Ronse. Zijn N-VA zat op de wip maar werd meegenomen. 'We hadden een sterk programma. Wat ons bindt is dat we de lat voor Kortrijk enorm hoog leggen. Ik apprecieer de loyauteit van de voorbije zes jaar, en dat wordt de succesformule voor de komende zes jaar. We hebben de plicht om met ons aantal stemmen het maximale te bereiken, en dat doen we in deze coalitie', aldus Ronse.

Ook Philippe De Coene is tevreden. 'We hebben onze punten kunnen realiseren de voorbije jaren, kijk maar naar ons Armoedebestrijdingsplan dat overal wordt overgenomen en waarvoor we bejubeld werden. Nu is het aan ons om nog een versnelling hoger te schakelen.'

Wie schepen wordt is nog niet gekend. Kortrijk wil eerst timmeren aan het programma. Enige zekerheid is dat N-VA twee schepenen krijgt, SP.A drie en Team Burgemeester vier.