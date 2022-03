Kinderen in Franstalig België starten het schooljaar 2022-2023 op maandag 29 augustus en eindigen het op 7 juli 2023. Daar heeft het Frans gemeenschapsparlement woensdagavond mee ingestemd. Daarmee wordt de zomervakantie officieel ingekort.

De Franse gemeenschapsregering wil de zomervakantie al langer inkorten. Volgens experten is die namelijk te lang voor de meeste kinderen. In ruil daarvoor komt er wel telkens een week bij in de herfst- en de krokusvakantie.

De hervorming stond al sinds vorig jaar in de steigers, maar heeft woensdagavond officieel groen licht gekregen in het Parlement van de Franse gemeenschap. Daardoor hervatten de scholen in Wallonië en de Franstalige scholen in Brussel het volgende schooljaar al op 29 augustus, in plaats van op 1 september. Het schooljaar duurt dan tot 7 juli 2023.

In Vlaanderen verandert er voorlopig niets. Het schooljaar start op 1 september 2022 en loopt tot eind juni. Uit een bevraging bij 5.000 leden van de Christelijke Onderwijscentrale COC bleek eerder deze week nog dat vier op de vijf leerkrachten géén kortere zomervakantie wil, berichtten verschillende media.

