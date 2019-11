Jean-Claude Lacote (53) en Hilde Van Acker (56) van de Belgium's Most Wanted-lijst zijn gearresteerd in Ivoorkust. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Het koppel werd in 2011 door het West-Vlaamse hof van assisen veroordeeld tot levenslange opsluiting voor de moord op een Britse zakenman.

Op 23 mei 1996 werd het levenloze lichaam van Marcus Mitchell aangetroffen in de duinen van De Haan. De man was vanop enkele centimeters afgemaakt met kogels in het linkeroog en de keel. De speurders ontdekten dat het slachtoffer een grote som geld had geleend aan Lacote en Van Acker. Met die 300.000 pond zouden ze zogezegd een lucratieve deal sluiten in Libië.

Hilde Van Acker en haar Frans-Ivoriaanse partner Jean-Claude Lacote werden snel opgepakt, maar kwamen eind 1996 op vrije voeten. Sindsdien bleven ze uit de greep van het Belgische gerecht.

Op 15 december 2011 werden ze door het hof van assisen in Brugge bij verstek veroordeeld tot levenslange opsluiting voor de moord op Marcus Mitchell.

Voor Van Acker, die door de openbaar aanklager als een handlanger werd omschreven, had het OM nochtans dertig jaar opsluiting gevorderd.

Nog meer misdrijven

Ook in andere landen liet het koppel zich meermaals opmerken. Na een aanhouding in Zuid-Afrika vroeg België in 2006 al tevergeefs om de uitlevering van Lacote. Toen hadden ook Luxemburg, Zwitserland, Frankrijk en Groot-Brittannië zonder succes aangedrongen op zijn uitlevering.

Door de correctionele rechtbank van Rijsel werd Lacote in januari 2012 wel al bij verstek tot vijf jaar effectieve celstraf veroordeeld voor oplichting. Een Franse ex-piloot die in 2005 in Zuid-Afrika een luchtvaartmaatschappij wilde oprichten, werd door het duo 400.000 euro lichter gemaakt. Van Acker kreeg in die zaak twee jaar cel.

Op 18 oktober lanceerde Europol nog de campagne 'Crime has no gender'. Ook op die lijst met meest gezochte vrouwelijke criminelen prijkte de naam van Hilde Van Acker. Het politiewerk van FAST (Fugitive Active Search Team) en beide campagnes hebben nu tot een grote doorbraak geleid.

Jean-Claude Lacote werd woensdagavond ingerekend in Abidjan, zijn vrouw werd donderdagochtend in dezelfde Ivoriaanse stad gearresteerd. Het parket zal van beide veroordeelden de uitlevering vragen.

Mensen die bij verstek veroordeeld werden, kunnen steeds verzet aantekenen tegen die veroordeling. Dat moet binnen de vijftien dagen na de betekening van het arrest gebeuren. In dit geval zal de Kamer van Inbeschuldigingstelling in Gent moeten oordelen over de ontvankelijkheid van een eventueel verzet. Als het verzet ontvankelijk verklaard wordt, zal in Brugge een nieuw assisenproces gehouden worden. Het is nog heel onduidelijk wanneer dat mogelijke tweede proces zou kunnen plaatsvinden.