Twintiger Elisabeth Lucie gidst u wekelijks door de do's, de don'ts en de what the fucks van deze verwarrende tijden.

Gewichtjes. Ook wel dumbbells genoemd, zoals blijkt uit je eerste Google-search. Haha, dumb. Je zegt al jaren dat als je ooit in de gevangenis belandt, je daar supergespierd zou worden omdat er toch niks anders te doen is dan sporten. En je bevindt je op dit moment eigenlijk in een cel van 90 vierkante meter met dakterras, dus je kunt niet anders dan je aan je woord houden. Twee gewichtjes van tien kilo bestellen, dus. Of weet je, doe maar vijf kilo. In totaal. Je wil niet dat de lade waarin ze onvermijdelijk voor de rest van hun leven zullen liggen te slijten na eenmalig gebruik te veel gewicht moet dragen. Hydraterende handlotion. Je wast je handen zo vaak dat elke van je tien vingers stilaan begint te lijken op een slang die aan een nieuw huidje toe is, en je vel barst al bij het idee van beweging. Dan is er maar één oplossing: lotion smeren. Smeren, smeren, smeren. De lotion is zó hydraterend dat hij eigenlijk vettig is en dus gewoon goor aanvoelt. We raden je aan na gebruik de handen te wassen met een ontvettende zeep voor een aangenaam gevoel. Podcastplatforms. Natuurlijk is dit het ideale moment om een podcast op te nemen over dat ene oorlogsverhaal dat je opa ooit vertelde. En ja, het was fijn geweest als je opa het zelf had kunnen vertellen, maar dat gaat niet in deze tijden. Want hij is oud. Nu je erover nadenkt, eigenlijk is dit ook een soort van oorlog dus misschien moet je gewoon je eigen verhaal vertellen. Ja! Een podcast over hoe het is om te leven in lockdown! Dat is wat de mensen willen horen: de volledig persoonlijke ervaring van iemand die ze niet kennen die net hetzelfde aan het mee- maken is als zij. Goudmijn. Knutselpakketten. Je denkt al je hele leven dat je knutselen stom vindt, maar nu je plots opgesloten zit in huis, blijkt dat een misverstand te zijn. En dus gooi je je onlinewinkelmandje vol met glitterlijm, viltballetjes en glow in the dark-zand. Nee, je weet nog niet echt wat je ermee gaat maken en je weet ook niet goed sinds wanneer zand onder knutselgerief valt, maar als je vingers vol onafwasbare rode glitterlijm plakken, stop je misschien eindelijk met je gezicht de hele tijd aan te raken. Luid, felgekleurd en ongemakkelijk groot speelgoed. Toen je kinderen geboren werden, heb je jezelf en je omgeving beloofd dat je alleen uit gerecycleerd karton vervaardigd Scandinavisch spølgud ging kopen, maar een lockdown verandert een mens. En dus verwacht je nu een bestelwagen vol batterijslurpend, lawaaimakend en uit oogverblindend (hoe noem je die kleur zelfs: fluohoornvliesbeschadiging?) plastic vervaardigd speelgoed dat de zorg van je kinderen minstens een kwartier per dag van je kan overnemen. Of je living nu ingenomen wordt door een Bumba-ballenbad? Niemand zal het weten, want op de laatste dag van heel dit gedoe verbrand je alles in de tuin. Ook een fijne activiteit met de kids.