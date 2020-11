België heeft zich ingeschreven in de groepsaankoop van de Europese Commissie, maar met Pfizer is nog geen akkoord.

'De onderhandelingen tussen Pfizer en de Europese Commissie zijn nog aan de gang. Vrijdag zullen we normaal informatie ontvangen van de commissie en dan hebben we in principe vijf werkdagen om te beslissen of we ook vaccins willen bestellen.' Dat zei minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke dinsdag in de Kamercommissie Volksgezondheid.

Het Amerikaanse farmabedrijf Pfizer heeft sneller dan verwacht resultaten vrijgegeven van zijn tests met een kandidaat-vaccin tegen besmetting met het Covid-19-virus. Die resultaten zijn hoopgevend. Ruim negen op de tien proefpersonen bleken beschermd tegen het virus. 'België heeft via de Europese Commissie al ingeschreven voor de vaccins van AstraZeneca en van Johnson & Johnson', zei Vandenbroucke dinsdag. 'Bijkomend is er al een contract tussen de commissie en Sanofi-GSK waarop we een bestelling kunnen plaatsen.'

Met Pfizer heeft de Commissie nog geen akkoord, maar dat zou mogelijk snel kunnen evolueren, gaf de minister dinsdag aan. 'Het expertencomité van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) zal tegen maandag een advies voorbereiden aan de ministers.'

Hij waarschuwde wel dat er nog verschillende stappen moeten worden genomen. 'Er is nog tijd nodig voor goedkeuring en voor productie, dat zijn heel complexe vraagstukken', aldus Vandenbroucke. 'Voor alle producten geldt dat ze nog toelating moeten krijgen van het Europese Geneesmiddelenagentschap. Maar wetenschappelijk is dit allemaal zeer hoopgevend.'

'De onderhandelingen tussen Pfizer en de Europese Commissie zijn nog aan de gang. Vrijdag zullen we normaal informatie ontvangen van de commissie en dan hebben we in principe vijf werkdagen om te beslissen of we ook vaccins willen bestellen.' Dat zei minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke dinsdag in de Kamercommissie Volksgezondheid.Het Amerikaanse farmabedrijf Pfizer heeft sneller dan verwacht resultaten vrijgegeven van zijn tests met een kandidaat-vaccin tegen besmetting met het Covid-19-virus. Die resultaten zijn hoopgevend. Ruim negen op de tien proefpersonen bleken beschermd tegen het virus. 'België heeft via de Europese Commissie al ingeschreven voor de vaccins van AstraZeneca en van Johnson & Johnson', zei Vandenbroucke dinsdag. 'Bijkomend is er al een contract tussen de commissie en Sanofi-GSK waarop we een bestelling kunnen plaatsen.' Met Pfizer heeft de Commissie nog geen akkoord, maar dat zou mogelijk snel kunnen evolueren, gaf de minister dinsdag aan. 'Het expertencomité van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) zal tegen maandag een advies voorbereiden aan de ministers.' Hij waarschuwde wel dat er nog verschillende stappen moeten worden genomen. 'Er is nog tijd nodig voor goedkeuring en voor productie, dat zijn heel complexe vraagstukken', aldus Vandenbroucke. 'Voor alle producten geldt dat ze nog toelating moeten krijgen van het Europese Geneesmiddelenagentschap. Maar wetenschappelijk is dit allemaal zeer hoopgevend.'