De invoering van een koolstoftaks zal besproken worden in de schoot van de regering. Dat heeft staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open VLD) vrijdag gezegd in het VRT-programma Terzake.

'In het regeerakkoord staat dat we de hele fiscaliteit gaan hervormen. Dus ik kan mij heel goed voorstellen, zeker gezien de klimaatomwenteling die we nu meemaken en waar de regering ook achter staat, dat we die fiscaliteit groener zullen maken en dan zal de koolstoftaks op tafel komen te liggen en dan zal dat in de schoot van de regering besproken worden', zei De Bleeker. Vorig najaar stak er nog heel wat tegenwind op toen minister van Klimaat en Leefmilieu Zakia Khattabi (Ecolo) voorstellen aankondigde om een koolstoftaks in te voeren, ook vanuit liberale hoek.

'Het zou fout zijn om die zaken helemaal apart te nemen. Dat moet altijd in een groter geheel bekeken worden. Uiteraard zitten we met zeven partijen in de regering. Dat zal op tafel liggen en we zullen dat dan bespreken'.

Vrijdag had ook gouverneur Pierre Wunsch van de Nationale Bank zich voorstander getoond van de invoering van een koolstoftaks om de klimaatdoelstellingen te halen. De Nationale Bank pleit wel voor correcties voor bedrijven en arme gezinnen.

'In het regeerakkoord staat dat we de hele fiscaliteit gaan hervormen. Dus ik kan mij heel goed voorstellen, zeker gezien de klimaatomwenteling die we nu meemaken en waar de regering ook achter staat, dat we die fiscaliteit groener zullen maken en dan zal de koolstoftaks op tafel komen te liggen en dan zal dat in de schoot van de regering besproken worden', zei De Bleeker. Vorig najaar stak er nog heel wat tegenwind op toen minister van Klimaat en Leefmilieu Zakia Khattabi (Ecolo) voorstellen aankondigde om een koolstoftaks in te voeren, ook vanuit liberale hoek. 'Het zou fout zijn om die zaken helemaal apart te nemen. Dat moet altijd in een groter geheel bekeken worden. Uiteraard zitten we met zeven partijen in de regering. Dat zal op tafel liggen en we zullen dat dan bespreken'.Vrijdag had ook gouverneur Pierre Wunsch van de Nationale Bank zich voorstander getoond van de invoering van een koolstoftaks om de klimaatdoelstellingen te halen. De Nationale Bank pleit wel voor correcties voor bedrijven en arme gezinnen.