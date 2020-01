De Koninklijke Schenking is sinds kort gestart met de publicatie van info over haar werking, op de site van de FOD Financiën. 'Geleidelijk zal er meer info volgen, maar we vragen toch om een beetje begrip opdat we dit zo volledig en zo professioneel mogelijk kunnen doen', zegt graaf Paul Buysse, voorzitter van de Koninklijke Schenking.

Eind vorig jaar brachten Knack, Apache, De Tijd en VRT NWS met "Immo Royal" een reeks over de werking van de Schenking. Daarop kwam, ook vanuit de politiek, de vraag naar meer transparantie.

Naar aanleiding van dat onderzoek had de Schenking eind november al aangekondigd dat ze "zo spoedig als mogelijk en op proactieve wijze werk zal maken van het ter beschikking stellen van een maximum aan informatie via internet". Daarmee is intussen dus begonnen. "De kritiek was dat we ondoorzichtig en niet transparant te werk gingen", zegt Buysse donderdag. "Maar daaraan moet ook toegevoegd worden dat niemand ons hier ooit om gevraagd heeft. We gaan inderdaad dus meer communiceren, maar dat zal geleidelijk gebeuren. Verwacht geen big bang. Zodra documenten en gegevens beschikbaar worden, zullen we die op de site publiceren."

Op die site is intussen een overzicht te vinden van het patrimonium van de Schenking, net als een uitvoeringsrekening voor 2018. Er zijn ook enkele antwoorden te vinden op vaak gestelde vragen. Maar wat nog niet op de site terug te vinden is, is een schatting van de waarde van het patrimonium. "Ook daaraan wordt gewerkt, maar pin me hiervoor niet vast op een datum", zegt Buysse. "Dit is een volledige ommezwaai voor de Schenking: jarenlang hebben we in de luwte gewerkt."

De Schenking is ook van plan meer te professionaliseren op vlak van communciatie, zegt Buysse. "We denken ook aan een eigen site, waar we meer onze eigen koers varen, los van Financiën."

De Schenking, die teruggaat tot Leopold II, beheert het koninklijk vastgoed en moet daarbij financieel volledig onafhankelijk zijn. De verschillende media ontdekten in hun onderzoek dat ook de belastingbetaler meebetaalt voor het onderhoud van de gebouwen en parken van de Schenking.

