Koninklijk opdrachthouder Koen Geens (CD&V) wordt vrijdag om 18.00 uur op het Paleis verwacht voor een audiëntie. Dat werd vernomen uit goede bron. De timing van de audiëntie is opvallend. Normaal gezien was het volgende verslag bij de koning pas voor maandag geprogrammeerd.

Koen Geens werd op 31 januari onverwacht het veld ingestuurd, als opvolger van informateurs Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR). Een opvallende parallel is dat ook Coens en Bouchez toen eigenlijk pas enkele dagen later voor een verslag op het Paleis werden verwacht. De vraag rijst of het vervroegde bezoek in verband staat met de uitspraken van PS-voorzitter Paul Magnette. Die verklaarde eerder op de dag de piste van een regering met PS en N-VA vrijdag (opnieuw) dood.

Ecolo

Terwijl Geens voor een audiëntie naar het Paleis is gereden, lanceert Ecolo op Twitter een oproep richting de andere partijen om een regering zonder N-VA te proberen vormen. Eerder op de dag gaf PS-voorzitter Paul Magnette aan onderhandelingen met N-VA beu te zijn.

'De burgers willen snel een regering. Laten we overstappen op plan B voor België en de uitdagingen van vandaag aanpakken', schrijft Ecolo. Volgens de Franstalige groenen zijn er sinds de verkiezingen 223 dagen gepasseerd 'waarin een regering met N-VA werd geforceerd' en 34 dagen 'waarin een andere formule zonder N-VA werd geprobeerd'.

