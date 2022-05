Koning Filip en koningin Mathilde vertrekken vandaag/maandag naar Griekenland voor een driedaags staatsbezoek. Het gaat om het eerste officiële staatsbezoek sinds het uitbreken van de coronapandemie. In het zog van het koningspaar en toppolitici reist ook een delegatie academici en bedrijfsleiders mee.

Het koningspaar zal vergezeld worden door vicepremier en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post Petra De Sutter, Vlaams minister-president Jan Jambon, Waals minister-president Elio Di Rupo, Brussels minister-president Rudi Vervoort, minister-president van de Federatie Wallonië-Brussel Pierre-Yves Jeholet en minister-president van de Duitstalige Gemeenschap Oliver Paasch.

Het staatsbezoek komt er op uitnodiging van de Griekse president Katerina Sakellaropoulou en zal zich beperken tot de regio Athene. De vorsten en delegatie zullen ontmoetingen hebben met de hoogste Griekse autoriteiten. De koning en koningin zullen ook academische en economische activiteiten bijwonen. De missie zal eveneens een sociale dimensie krijgen, met speciale aandacht voor de integratie van vluchtelingen en kansarme kinderen. Het gaat om het eerste staatsbezoek sinds het uitbreken van de coronapandemie.

Het laatste, aan Luxemburg, dateert van oktober 2019. Het is de tweede keer dat België een staatsbezoek brengt aan Griekenland, het vorige was in 2001. Griekenland bracht ook al twee staatsbezoeken aan België, in 1981 en 2005. Het staatsbezoek moet helpen om de bilaterale banden tussen beide landen sterker te maken. Griekenland wil vooruit na een moeilijk decennium met een financiële crisis, een vluchtelingencrisis, de gevolgen van de coronapandemie en de impact van de klimaatverandering. Het land ziet nu mogelijkheden voor herstel en groei, en wil voor een digitale en open economie zorgen. Die transformatie van het land biedt meteen ook opportuniteiten voor Belgische bedrijven.

