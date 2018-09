Koningin Paola wordt gerepatrieerd om medische onderzoeken te ondergaan

Eerder meldde de RTBF dat de koningin in Venetië een cerebrovasculair accident had gekregen, in de volksmond ook wel een beroerte genoemd, maar die informatie wordt door het paleis niet bevestigd.

De Franstalige openbare omroep weet bovendien dat het paleis zich geen al te grote zorgen maakt. De situatie zou onder controle zijn en de koningin zou niet in levensgevaar zijn, klinkt het. Koningin Paola is op 11 september 81 jaar geworden, en was in haar geboorteland Italië om haar verjaardag te vieren.

De koningin is de afgelopen jaren al verschillende keren opgenomen in het ziekenhuis. Vorig jaar nog brak ze een heup en moest ze een operatie ondergaan, en eind 2016 werd ze opgenomen voor een wervelbreuk. Die valpartijen leidden ertoe dat de koningin lang moet revalideren. In september 2015 raakte ook al bekend dat de koningin in behandeling was voor hartritmestoornissen, nadat het paleis een maand eerder liet weten dat ze een rustperiode in acht moest nemen.

Koningin Paola werd op 11 september 1937 geboren in Italië en is de zesde koningin van ons land. Haar echtgenoot, koning Albert II, is intussen 84 jaar. In 2013 deed Albert troonsafstand ten voordele van zijn zoon Filip.