Koningin Mathilde gaat van maandag tot donderdag op Unicef-missie naar Kenia. De zending staat in het teken van kinderrechten en onderwijs in moeilijke omstandigheden. De koningin zal onder meer een vluchtelingenkamp bezoeken.

Koningin Mathilde is dit jaar tien jaar erevoorzitster van Unicef België. Ze volgt de acties van Unicef van nabij sinds 2004. Bij het paleis noemen ze haar engagement 'redelijk intensief'. Ze hebben het even nagekeken en er worden een zestigtal bezoeken en activiteiten geteld waaraan de echtgenote van koning Filip deelnam in binnen- en buitenland.

Volgens het paleis is haar rol hierbij visibiliteit geven aan de projecten van Unicef en sensibiliseren. 'Kinderrechten zet ze voorop', aldus het paleis. In 2012 ging ze met Unicef op terreinbezoek in Haïti, in 2015 trok ze naar Ethiopië, in 2017 deed ze Laos aan en nu koos Unicef België voor een bezoek aan Kenia. Onderwijs in noodsituaties - hét thema dit jaar voor Unicef - en kinderrechten staan in deze missie centraal.

In Kenia verblijven er 200.000 niet-begeleide minderjarige vluchtelingen. Zij komen uit Ethiopië, Oeganda en vooral uit het zeer instabiele Zuid-Soedan en Somalië. Nadat koningin Mathilde al in 2016 een bezoek bracht aan een Jordaans vluchtelingenkamp met Syrische vluchtelingen, brengt ze dinsdag een bezoek aan het tweede grootste vluchtelingenkamp van Kenia, het Kakuma-kamp in het noordwesten van het land, tegen de grens met Zuid-Soedan en Oeganda. Daar verblijven 180.000 vluchtelingen, de helft is jonger dan achttien jaar.

Deze keer gaan er hulpgoederen mee aan boord van de VN-vlucht met koningin Mathilde, hoofdzakelijk schoolmateriaal. Dat 'school in a box'-materiaal van Unicef komt terecht in tijdelijke leercentra in het kamp. Koningin Mathilde zal in het kamp een kleuterschool en een basisschool bezoeken. Voor Unicef is onderwijs, naast gezondheid en voeding, een prioriteit. Kinderen staan ook centraal op woensdag, wanneer koningin Mathilde een centrum zal bezoeken in een buitenwijk van Nairobi, waar kwetsbare kinderen en straatkinderen hulp krijgen. Opnieuw gaat het vooral om vluchtelingen.

De koningin zal een gastgezin ontmoeten en ook een kijkje nemen bij een voetbalclub. Een onderhoud met de first lady van Kenia, Margaret Kenyatta, is ook voorzien. Tijdens de derde en laatste dag van de missie, donderdag, bezoekt koningin Mathilde in de buurt van Nairobi de Masai, een nomadisch volk dat nog heel traditioneel leeft. Unicef houdt er een sensibiliseringsactie die als doel heeft genitale verminking van meisjes tegen te gaan en vroegtijdige huwelijken te voorkomen.