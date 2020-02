De eerste partijvoorzitter die op dinsdag welkom was bij de koning, was Conner Rousseau (SP.A). Hij wil 'een sociale ommekeer', maar ziet 'een communautaire carrousel' niet ziten.

Rousseau wilde na afloop van zijn audiëntie geen uitspraken doen over een mogelijke coalitie. Volgens hem is nog veel te weinig gesproken over de inhoud. 'Er is absoluut nog niet hard genoeg geprobeerd', aldus de SP.A-voorzitter.

N-VA-voorzitter De Wever zei dinsdagavond dat de impasse aantoont dat ons land onbestuurbaar is geworden en dat er een omvorming van het land nodig is om daaraan te verhelpen.

Rousseau zegt dat er 'constructiefouten' in ons land zitten, 'maar niet alleen wat betreft Vlaanderen en Wallonië. Ook op vlak van het klimaatbeleid, pensioenen en inkomens van de mensen en gezondheidszorg hebben we gezien dat het overlaten aan rechts alleen niet lukt', zei Rousseau. 'We gaan niet op een communautaire carrousel stappen waar we het einde niet van weten'.

Vormt sp.a een front met de PS? "Wij komen absoluut goed overeen, maar wij zijn sp.a en zij zijn PS".

Koning Filip zal woensdag normaal gezien opnieuw iemand het veld in sturen om de mogelijkheden af te tasten. Of dat de sp.a-voorzitter kan zijn? 'Ik heb voor niets gesolliciteerd', zei Rousseau.