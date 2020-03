Koning Filip heeft de opdracht van informateurs Patrick Dewael en Sabine Laruelle verlengd tot 16 maart. Dan brengt het duo zijn eindverslag uit op het Paleis. De informateurs moeten verder de nodige initiatieven nemen om snel een regering te vormen, die de dringende problemen waarmee ons land wordt geconfronteerd moet aanpakken.

De koning stuurde op 19 februari de voorzitters van Kamer en Senaat het veld in. Hun opdracht was de nodige politieke contacten te leggen met het oog op de vorming van een federale regering. In de eerste plaats moest hun aanstelling even de gemoederen laten bedaren, nadat Koen Geens (CD&V) zijn opdracht had teruggegeven. Geens smeet de handdoek in de ring na het definitieve njet van PS-voorzitter Paul Magnette tegen een regering met N-VA - de zogenaamde 'ezelsstamp'. Dat ze toen een langere periode aan zet kwamen, leek erop te wijzen dat ze de gemoederen moesten laten bedaren. Dewael en Laruelle voerden verschillende gesprekken met de partijvoorzitters en hoopten liberalen, socialisten, groenen en CD&V - een Vivaldicoalitie, dus zonder N-VA - rond de tafel te krijgen. CD&V houdt die boot echter af. De partij zegt al maanden dat er een regering moet komen met een meerderheid aan Vlaamse zijde, dus met N-VA aan boord. Ze voelt zich daarin ook gesterkt na een interne ledenbevraging. Voorzitter Joachim Coens riep beide liberalen maandag dan ook op ook N-VA uit te nodigen om volwaardig deel te nemen aan de vorming van een regering. Het Paleis heeft nu de opdracht van de informateurs verlengd. Ten laatste volgende week maandag trekken ze opnieuw naar het Paleis om er hun eindverslag uit te brengen. De koning heeft Dewael en Laruelle belast om verdere initiatieven te nemen om snel een regering te vormen. Die regering 'zal de dringende problemen waaraan ons land het hoofd moet bieden prioritair aanpakken', aldus het Paleis na de audiëntie. Het is onduidelijk welke richting ze zullen inslaan. Geen van beiden legde achteraf immers verklaringen af.