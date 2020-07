Koning Filip heeft Bart De Wever en Paul Magnette in audiëntie ontvangen voor een eerste verslag van hun preformatie-opdracht en vroeg dat ze die opdracht verderzetten. Volgende audiëntie is op 8 augustus voorzien.

'De koning heeft hen gevraagd om zo snel mogelijk de partijvoorzitters samen te brengen die een draagvlak kunnen bieden voor de vorming van een regering. Zij zullen een nieuw verslag uitbrengen op 8 augustus', zo liet het Paleis na afloop weten.

N-VA-voorzitter Bart De Wever en PS-voorzitter Paul Magnette kregen vlak voor de nationale feestdag van koning Filip de opdracht om het nodige te doen om een regering te vormen, met een brede meerderheid in het parlement. De preformateurs gaven zichzelf daar een vijftigtal dagen voor, met vandaag dus een eerste verslagmoment. Geen van beiden gaf commentaar voor aanvang of onmiddellijk na afloop.

Vorige week overheerste voorzichtig optimisme, omdat de twee bereid leken water bij de wijn te doen. In ruil voor het vooruitzicht op een institutionele hervorming, zou PS een groot deel van haar sociaal-economisch programma mogen realiseren.

De liberale partijen lijken echter de voorlopige spelbrekers. Open VLD en MR maakten de preformateurs donderdag een eigen nota over. Bovendien blijkt vrijdag opnieuw uit interviews dat de twee liberale partijen zich stevig aan elkaar hebben vastgeklonken, terwijl PS liefst een regering ziet met slechts één liberale partij.

Lees ook: Vande Lanotte en Van Orshoven wijzen formatie de weg

'De koning heeft hen gevraagd om zo snel mogelijk de partijvoorzitters samen te brengen die een draagvlak kunnen bieden voor de vorming van een regering. Zij zullen een nieuw verslag uitbrengen op 8 augustus', zo liet het Paleis na afloop weten. N-VA-voorzitter Bart De Wever en PS-voorzitter Paul Magnette kregen vlak voor de nationale feestdag van koning Filip de opdracht om het nodige te doen om een regering te vormen, met een brede meerderheid in het parlement. De preformateurs gaven zichzelf daar een vijftigtal dagen voor, met vandaag dus een eerste verslagmoment. Geen van beiden gaf commentaar voor aanvang of onmiddellijk na afloop. Vorige week overheerste voorzichtig optimisme, omdat de twee bereid leken water bij de wijn te doen. In ruil voor het vooruitzicht op een institutionele hervorming, zou PS een groot deel van haar sociaal-economisch programma mogen realiseren. De liberale partijen lijken echter de voorlopige spelbrekers. Open VLD en MR maakten de preformateurs donderdag een eigen nota over. Bovendien blijkt vrijdag opnieuw uit interviews dat de twee liberale partijen zich stevig aan elkaar hebben vastgeklonken, terwijl PS liefst een regering ziet met slechts één liberale partij.