Koning Filip heeft de opdracht van informateur Paul Magnette (PS) met een week verlengd.

Koning Filip heeft de opdracht van informateur Paul Magnette met een week verlengd. Dat heeft het Paleis maandag bekendgemaakt, na afloop van de audiëntie van de PS-voorzitter bij de koning. Op maandag 25 november brengt Magnette opnieuw verslag uit bij het staatshoofd.

Het stond min of meer in de sterren geschreven dat koning Filip de opdracht van Magnette zou verlengen. Bij een persconferentie een week geleden toonde Magnette zich alvast wat optimistischer dan meteen na zijn aanstelling. Opvallend is wel dat er (voorlopig) slechts een week bijkomt. Daardoor staat zijn volgende audiëntie bijvoorbeeld al geprogrammeerd nog voor de nieuwe voorzitter van de MR bekend zal raken.