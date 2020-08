Koning Filip heeft Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert belast met de opdracht 'de nodige initiatieven te nemen met als doel een regering met een brede meerderheid in het parlement te vormen'. Dat heeft het Paleis dinsdag meegedeeld.

Lachaert heeft de opdracht aanvaard en zal op 28 augustus een eerste verslag uitbrengen bij de koning.

De koning was maandagmiddag consultaties gestart met de voorzitters van de partijen die na de verkiezingen betrokken waren bij de discussies over de vorming van een nieuwe federale regering. Op basis van die consultatieronde heeft koning Filip het ontslag van N-VA-voorzitter Bart De Wever en PS-voorzitter Paul Magnette aanvaard, zo deelt het Paleis mee.

De Wever en Magnette hadden maandagochtend bij de koning hun ontslag als opdrachthouders aangeboden nadat ze er niet in waren geslaagd om voldoende partijen achter hun startnota voor regeringsonderhandelingen te scharen.

