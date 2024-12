Koning in kerstboodschap: ‘Blijf ijveren voor een wereld zonder oorlog’ 

‘Een wereld zonder oorlog of zonder lijden is natuurlijk een illusie. Maar dat mag ons niet tegenhouden om ervoor te blijven ijveren.’ Dat heeft koning Filip dinsdag gezegd in zijn jaarlijkse kerstboodschap. Over de lopende regeringsvorming was de vorst kort: ‘Het komende jaar zouden we al onze nieuwe regeringen eindelijk aan het werk moeten zien.’

In oktober ontving koning Filip een brief van leerlingen uit het eerste middelbaar van de Sancta Mariaschool in Leuven, waarin zij hun bezorgdheid uiten over de situatie van kinderen die het slachtoffer zijn van oorlogsgeweld wereldwijd. In zijn kerstboodschap wil koning Filip dan ook een antwoord geven op de vragen die zij hem stellen.

‘De stap die deze jongeren met hun brief hebben gezet, is behalve ontroerend, ook hoopgevend. Ze voelen mee met andere kinderen, die ver van hen vandaan leven, in een wereld waar dromen aan diggelen worden geslagen nog voor ze de kans krijgen om open te bloeien’, klinkt het. ‘Hun oproep stelt ons voor onze verantwoordelijkheid. Hun empathie moet ons soms ingeslapen geweten wakker schudden. We mogen niet onverschillig toekijken bij de zovele schendingen van het internationaal recht.’

‘Deze jongeren vragen ons, hen redenen te geven om te blijven hopen. Redenen voor hoop zijn er altijd. Hopen is niet passief wachten op een betere toekomst. Hopen is zich engageren om te bouwen, om samen op weg te gaan naar een meer rechtvaardige en respectvolle wereld, waar elk kind wordt verwelkomd als een schat aan beloften.’

Koning Filip roept iedereen daarom op om te blijven ijveren voor ‘een wereld zonder lijden’, ook al lijkt dat een illusie. ‘Voor staatshoofden en politieke autoriteiten betekent dit: een voortdurende inzet voor het waarborgen van een wereldorde die stoelt op het internationaal recht, voor vrede – en voor de bescherming van allen, in de eerste plaats van de meest kwetsbaren onder ons, de kinderen.’

‘Laat ons de jongeren helpen om vol vertrouwen naar de toekomst te kijken. De uitdagingen van onze tijd – de geopolitieke omwentelingen, het klimaat, de broze economie, de technologische revolutie – kunnen ons overweldigen. Maar het is aan ons om samen onze toekomst te schrijven, voortbouwend op wat ons verenigt en wat ons land sterk maakt”, klinkt het verder.

Over de moeizame onderhandelingen om een federale regering te vormen, spreekt de koning zich in zijn kerstboodschap kort uit. “Het komende jaar zouden we al onze nieuwe regeringen eindelijk aan het werk moeten zien. We rekenen op hen om ervoor te zorgen dat ons land, zijn instellingen, ondernemingen en burgers, de toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen zien. Laat deze tijd rond Kerstmis en Nieuwjaar voor ieder van ons een bron zijn van inspiratie, vernieuwing en hoop.”