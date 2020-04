Koning Filip blaast vandaag exact 60 kaarsen uit. Het wordt echter een feestje in mineur: door de coronapandemie is het grote verjaardagsfeest dat de koning gepland had met honderd landgenoten, die net als hij op 15 april 1960 geboren zijn, afgelast.

Voor zijn verjaardag zette koning Filip woensdagochtend de volgende boodschap op Twitter: 'Ik wil jullie van harte bedanken voor de mooie wensen voor mijn 60ste verjaardag. Vandaag denk ik aan iedereen die het zwaar te verduren heeft. Deze beproeving zullen we samen overwinnen!'

De koning wil iedereen die het moeilijk heeft dus een hart onder de riem steken en houdt het feest voor zijn zestigste verjaardag bewust low profile omwille van de coronacrisis.

De feestelijkheden die voor zijn verjaardag gepland waren, zijn afgelast. Dat feest stond aanvankelijk gepland voor 16 mei. Op die dag wilde de koning een speciaal verjaardagsfeest organiseren voor hem en honderd landgenoten die op dezelfde dag geboren zijn. De honderd gasten en hun partners zouden een maand na de eigenlijke verjaardag, op zaterdag 16 mei, uitgenodigd worden om samen met de koning te vieren.

Het coronavirus gooit evenwel roet in het eten. Het lijkt weinig waarschijnlijk dat het feest op een latere datum wordt hernomen, want er heerst nog erg veel onzekerheid over het verloop van de coronacrisis.

Ik wil jullie van harte bedanken voor de mooie wensen voor mijn 60ste verjaardag. Vandaag denk ik aan iedereen die het zwaar te verduren heeft. Deze beproeving zullen we samen overwinnen!



Filip pic.twitter.com/oE06A3Y3he — Belgian Royal Palace (@MonarchieBe) April 15, 2020

